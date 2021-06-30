В стране и мире Британский эсминец, встреча с Зеленским и ЖКХ: о чем говорил Путин во время прямой линии Игорь Балдин Россина Бодрова Президент РФ во время прямой линии, прошедшей 30 июня, ответил на многочисленные вопросы, поступившие от российских граждан. © Фото: kremlin.ru Читайте нас на: В ходе сегодняшнего общения президента РФ Владимира Путина с россиянами не раз возникали проблемы с сигналом. Ведущие мероприятия сообщили о хакерских атаках, эту информацию подтвердили и в Кремле. Глава государства, в свою очередь, за время прямой линии неоднократно повторил мысль о том, что власть сделает все, чтобы каждое обращение граждан получило обратную связь. Он также рассказал, какой вакциной привился, почему в российских магазинах морковь порой стоит дороже бананов, ценой каких усилий люди добиваются ремонта в детских садах и почему всем чиновникам следует перечитать «Колобка». В зале, где сидел президент, было только двое ведущих. Не было даже телеоператоров: камеры автоматизированы - пандемия диктует новые условия и форматы. Первая тема напросилась сама собой: в момент, когда страну захлестнула третья волна коронавируса, людей интересует, не станет ли вакцинация обязательной. «Я в свое время говорил, как вы помните, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения», - сказал в ответ Путин. Каждый день в России - больше 20 тысяч заболевших, статистика COVID-19 стремительно ползет вверх, а в некоторых больницах уже нет свободных мест. Россияне спрашивают, не значит ли это, что вскоре их ждет локдаун. Президент в ответ объясняет, что локдаун - слишком сильный удар по экономике. А лучшее средство против пандемии, по его мнению, это вакцинация. Путин при этом рекомендовал всем следовать его примеру и делать прививку от коронавируса. И раскрыл наконец интригу, рассказав, чем привился сам. «Я исходил из того, что мне нужно быть защищенным как можно дольше, и принял решение привиться "Спутником V". Тем более что Вооруженные силы у нас прививаются "Спутником V", а я все-таки Верховный главнокомандующий», - сообщил он. Житель Москвы пожаловался президенту, что его супругу - учительницу - грозятся уволить из школы за то, что она не делает прививку. И это - несмотря на медотвод. «Это незаконно - сразу могу сказать. Значит, если есть медотвод - отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права. Я думаю, что директор школы, где работает ваша супруга, не знает об этом. Вот надеюсь, что он это услышит и эти требования незаконные снимет», - объяснил мужчине Путин. Пандемия и самоизоляция 2020 года сильно ударили по кошельку граждан. Стало больше безработных, выросли цены. По мнению жительницы Липецка, иногда доходит до абсурда: импортные бананы в разы дешевле выращенных у нас картошки и моркови. Путин в ответ отметил, что «своей продукции не хватило». Внутренние объемы потребления овощей и фруктов, по его словам, превышают возможности российского производства. Президент напомнил, что самый большой рост цен на продукты питания был в прошлом году, больше всего - на 41% - выросла стоимость сахара, также сильно подорожало подсолнечное масло. Государство тогда приняло ряд решений по сдерживанию цен, включая соглашение между производителями и торговыми сетями, а также о субсидиях производителям конечной продукции на закупку сырья и введении повышенных вывозных пошлин. «В целом государство на это обращается внимание, может быть иногда несвоевременно», - добавил Путин. В это непростое время власти некоторых регионов экономят за счет собственных жителей. Пенсионер из Омска пожаловался президенту: его лишили звания «Ветеран труда», просто чтобы не платить льготы. После этого обращения Следственный комитет и прокуратура Омской области незамедлительно начали проверку. Четверть страны все еще топит свои дома дровами и углем - жаловались люди и спрашивали о том, как скоро трубы дотянутся до небольших городов и поселков. Путин объяснил, что, если в населенном пункте есть труба, газ к границам участка должны подводить бесплатно. «Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть. Правильно? Газовая труба где-то рядом. Тогда и к вашему участку должна быть подведена газовая труба, причем бесплатно», - сообщил он. По словам президента, речь пока идет только о местах постоянного проживания граждан. Он добавил, что садоводческие товарищества также должны обеспечиваться газом до 2024-2025 годов. На замечание ведущей о том, что после закона о «бесплатной миле» стоимость врезки в газопровод выросла в несколько раз, Путин отметил, что произошло удорожание металла, а некоторые компании повысили стоимость. Сейчас правительство разрабатывает типовой договор, чтобы избежать необоснованного роста цен, добавил президент. Проблемы с ЖКХ для жителей нашей страны - одни из первостепенных. Жители поселка Демьянка Тюменской области удивили президента счетами за квартплату - больше 70 тысяч за 70 квадратов. Владимир Путин пообещал разобраться в ситуации, но реакция властей последовала незамедлительно. Менее чем через час оперативный штаб Тюменской области заявил, что губернатор Александр Моор решил провести совещание с членами правительства Тюменской области и главами муниципальных районов. Региональные СК и прокуратура следом сообщили, что проведут проверку по фактам, изложенным местными жителями. На реформу ЖКХ из фонда национального благосостояния выделяют 150 миллиардов рублей. Значительная часть этой суммы пойдет, например, на замену старых труб и очистку воды. На ее качество пожаловались жители сразу нескольких регионов. Грязная вода в домах россиян и «все проблемы подобного рода» объясняются тем, что местные, муниципальные, региональные власти стараются не принимать решений о повышении тарифов на услуги ЖКХ, потому что покупательская способность граждан в период пандемии снизилась, отметил Путин. «Местные власти сдерживают рост тарифов, отсюда недофинансирование самой отрасли, несвоевременные ремонты, несвоевременная замена труб. Очень сложно организовать инвестиционный процесс, потому что он становится непривлекательным», - сказал президент. Именно поэтому, сообщил Путин, планируется направить на модернизацию системы ЖКХ около 150 миллиардов рублей напрямую из фонда национального благосостояния. Кроме того, на эти цели будет потрачено 150 миллиардов через институт развития «Дом.рф». «500 миллиардов в целом на инфраструктуру, все это источники, из которых можно и должно и будут решаться проблемы подобного рода», - заявил президент. Он добавил, что регионы должны своевременно готовить предложения по обновлению системы ЖКХ, «выходить в правительство и защищать свои предложения». Волонтер прямой линии рассказала об угрозах, которые поступили жительнице Кузбасса после обращения на прямую линию. Елена Калинина пыталась добиться ремонта крыши в детском саду. А ее попросили удалить обращение. В ответ президент РФ Владимир Путин сказал, что по поводу угроз женщине можно не беспокоиться. «Считайте, что такой проблемы не существует. Что касается школы, у нас есть необходимые ресурсы, десятки миллиардов рублей, на строительство новых школ и капитальные ремонты. С губернатором переговорим, я вас тоже прошу, обратите на это внимание», - сказал Путин. И уже отдельно сообщил, что в следующем году будет построено почти полторы тысячи новых детских садов и школ, а 60% старых - отремонтируют. Чтобы вопросы решали в регионах, а не руками президента в ручном режиме, Путин предложил губернаторам последовать его примеру - выходить на прямую связь с народом. Коснулись и одной из двух описанных еще Гоголем российских бед. Владимиру Путину показали, в каком состоянии находятся многие дороги наших городов и весей страны. Он сказал, что и эта проблема уже решается. Люди спрашивали и про преемника Путина, а также о том, будет ли президент передавать власть так, как в свое время это сделал Борис Ельцин. В ответ глава государства парировал и заявил, что власть ему никто не передавал. «Борис Николаевич Ельцин не передавал мне эту власть. Дело вот в чем: в соответствии с нашим законом, основным законом, в случае сложения президентом своих полномочий временно исполняющим обязанности президента становится председатель правительства Российской Федерации. Я был председателем правительства», - сказал Путин. Президент признался, что этому решению предшествовали другие события. «Я в какой-то момент был директором Федеральной службы безопасности, и когда Борис Николаевич предложил мне стать секретарем Совета безопасности, а это такая структура, которая занимается уже на политическом уровне координацией от имени президента работой силовых структур, мне нужно было подобрать по поручению президента преемника на должность директора ФСБ», - рассказал Путин. Он добавил, что, к его удивлению те люди, которым он предложил эту работу, отказались. «Почему? Ситуация была в стране очень сложная, и брать на себя такую ответственность не многим хотелось», - прокомментировал российских лидер. Более того, по словам Путина, когда Борис Ельцин предложил ему баллотироваться, он и сам сказал, что не готов к этому. «Он мне ответил: "Мы еще к этому вернемся, а вы подумайте". И в конечном итоге, действительно, Борис Николаевич ушел в отставку, я стал исполняющим обязанности президента, но решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге всегда за гражданами России», - подытожил президент, подчеркнув, что только такой путь передачи власти возможен. Подводя итоги прямой линии, Владимир Путин рассказал о нашем золотом запасе. И речь здесь была вовсе не о копилке Центробанка или Минфина. «Главный наш золотой запас - это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили наши гобсеки в Центральном банке и в Министерстве финансов. Главный золотой запас России - это люди. Говорю это не для красного словца, не для того, чтобы кому-то понравиться, а потому что искренне убежден, что так оно и есть на самом деле», - подчеркнул Путин. Конечно, многие вопросы остались за кадром. Но, как заявил президент, все их изучат в его администрации и не оставят без ответа. Как показывает опыт предыдущих прямых линий, когда заканчивается общение народа с Путиным, губернаторы начинают работать быстрее. И то, что не решалось годами, делают за считаные дни. Один из первых международных вопросов по национальной безопасности был по еще горячим следам последних событий - про британский эсминец, вошедший в наши территориальные воды без всяких предупреждений. Президент признался, что он не только держал руку на пульсе, но и запомнил бортовой номер западной разведывательной техники. По его мнению, даже если бы российские корабли потопили британский эсминец Defender, третья мировая война все равно бы не началась. «Те, кто это делает, понимают, что они не могут выйти победителями в этой войне - это очень важная вещь. Не думаю, что и мы бы порадовались тому развитию событий, о котором вы говорите, но мы хотя бы знаем, за что мы боремся. Мы на своей территории боремся за себя, за свое будущее. Это же не мы пришли к ним за тысячи километров, прилетели или пришли по воде — это они пришли к нашим границам и нарушили наше территориальное море», - объяснил российский лидер. Затронули и отношения Москвы и Киева. Впрочем, уверен Путин, отношениями это назвать сложно, скорее непоследовательные действия украинской власти, как например просьбы прекратить наши учения вблизи Украины. Президент заметил, что тогда сказал Министерству обороны «потихонечку заканчивать», раз кого-то это настолько беспокоит. «Меня беспокоит другое, более фундаментальная вещь, военное освоение украинской территории... Это вызывает беспокойство и об этом мы должны думать», - отметил он. Спросили главу государства и о потенциальных встречах на высших уровнях - например, с Владимиром Зеленским. Ответ был максимально конкретным. «Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал Украину под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти - в Берлине и в Париже. Ну о чем разговаривать?», - задался вопросом Путин. Были вопросы и о недавнем военном противостоянии в Нагорном Карабахе. В ответ президент сообщил, что Россия на протяжении столетий является полноценным и влиятельным участником в вопросах регулирования международных конфликтов, включая конфликт в Нагорном Карабахе, где сейчас развернут российский миротворческий контингент. «Да проблем действительно много: существуют вопросы с восстановлением инфраструктуры, существуют вопросы связанные с размежеванием границ, с тем чтобы провести соответствующую работу между Арменией и Азербайджаном, особенно там где границ то по сути никогда и не было. Мы сейчас находимся в процессе этой работы, создали специальную трехстороннюю группу - Россия, Азербайджан и Армения - и сделаем все для того, чтобы нормализовать ситуацию в регионе и бенефициарами этой работы должны быть жители Карабаха. Мне хочется думать, что так оно и будет несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями», - сказал Путин. Формат прямой линии - это видео ролики, текстовые и аудисообщения, и даже прямые включения из регионов, впрочем нередко людям дозванивались по два, а то и три раза. Периодически возникали перебои в связи. В итоге выяснилось - это хакерские атаки. О них, кстати, нередко вспоминают в Белом Доме - пока это один из проверенных инструментов внешнего давления Вашингтона. А значит без вопросов об отношении двух сверхдержав сегодня не обошлось. Россия не станет действовать «во вред себе» в ответ на нарушение США «красных линий». Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, говоря о взаимоотношениях двух государств. «Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Например, до сих пор американцы летают в космос на наших ракетных двигателях, до сих пор используются широко наши ракетные двигатели, чтобы американские космические корабли выходили в космос. Десяток лет поставляли, что же нам приостанавливать, себе во вред что ли?.. Если они переходят какие-то границы, мы находим асимметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров», - объяснил глава государства. За беседой тет-а-тет Путина а с российским народом следили и мировые СМИ. На первых полосах имя российского президента появилось в немецких, канадских, французских, английских и американских изданиях. И список этот только расширяется. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика