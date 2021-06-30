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Путин разъяснил программу бесплатной газификации

Анна Касаткина
13:40 30.06.2021
По словам президента, правительство сейчас разрабатывает типовой договор, чтобы избежать роста стоимости врезки в трубопровод.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Ilse Driessen, Unsplash
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Если в населенном пункте есть магистральная труба, значит, газ может быть подведен к участку бесплатно в рамках нового закона о газификации населения. Об этом в ходе прямой линии заявил президент РФ Владимир Путин.

К президенту обратилась жительница Свердловской области, которая рассказала, что власти не помогают подключить ее дом к газоснабжению, дрова слишком дорогие для отопления, газовый баллон при этом устанавливать нельзя. В то же время, по ее словам, дача мэра неподалеку газифицирована.

«Если на даче мэра есть газ, значит, труба рядом есть. Правильно? Газовая труба где-то рядом. Тогда и к вашему участку должна быть подведена газовая труба, причем бесплатно», - объяснил Путин.

По словам президента, речь пока идет только о местах постоянного проживания граждан. Он добавил, что садоводческие товарищества также должны обеспечиваться газом до 2024-2025 годов.

На замечание ведущей о том, что после закона о «бесплатной миле» стоимость врезки в газопровод выросла в несколько раз, Путин отметил, что произошло удорожание металла, а некоторые компании повысили стоимость. Сейчас правительство разрабатывает типовой договор, чтобы избежать необоснованного роста цен, добавил президент.

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