Путин: Россия делает все для нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном

Владимир Путин рассказал об усилиях России по восстановлению нормальных отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Россия сыграла определенную роль в урегулировании этого серьезного кризиса. Никто не заинтересован в том, чтобы он развивался - ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха», - сказал президент, отвечая на вопрос по обеспечению безопасности жителей Нагорного Карабаха.

Путин отметил, что, если все будут жить дружно, то успехи будут достигнуты не только в вопросах безопасности, но и в экономике. Он подчеркнул, что это понимают руководители как Армении, так и Азербайджана.

Президент отметил сложности с размежеванием границы между двумя странами - ведь ее, по сути, никогда и не было, это была лишь административная граница между союзными республиками в составе СССР.

Создана специальная трехсторонняя группа из России, Азербайджана и Армении, где все делается для того, чтобы восстановить спокойствие в регионе. Бенефициарами этой работы, сказал Путин, должны стать жители Нагорного Карабаха.