Путин заявил, что провокация с эсминцем в Черном море проводилась не только британцами, но и американцами

Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией инцидент с эсминцем Defender у берегов Крыма. По словам главы государства, за тем, что произошло в Черном море, стоит не только британская, но и американская сторона.

«Британец зашел в наши территориальные воды днем, а еще рано утром, в 07.30, с одного из военных аэродромов натовских в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский разведывательный стратегический самолет», - сказал Путин в ходе прямой линии, которая проходит сегодня, 30 июня.

По словам главы государства, бортовой номер самолета был 063/9792. Путин указал на разведывательные цели британского эсминца у Крыма, но Россия это учитывала.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно было бы представить, что мир станет на грани Третьей мировой войны. Потому что те, кто это делают, понимают, что они не могут выйти победителями из этой войны», - добавил он.

Ранее, 23 июня, британский эсминец Defender вторгся в территориальные воды РФ у берегов Крыма, но был вынужден ретироваться после предупредительных выстрелов и сброса снарядов. Инцидент произошел около полудня в северо-западной части Черного моря в районе мыса Фиолент. По мнению ряда военных экспертов, инцидент являлся провокацией со стороны ВМС Великобритании.

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что подобные действия со стороны иностранного корабля не соответствуют международному праву. Он также посоветовал сменить имя британского корабля-нарушителя с «Защитника» (Defender) на «Агрессор».