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От провокации с эсминцем до Нагорного Карабаха: о чем спрашивали Путина по внешней политике

Тимур Шерзад
Россина Бодрова
18:06 30.06.2021
Сегодня состоялась прямая линия с главной государства. На нее от граждан успело поступить уже более миллиона вопросов.
От провокации с эсминцем до Нагорного Карабаха: о чем спрашивали Путина по внешней политике
© Фото: Rob Powell, Zumapress.com
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Прямые ответы - на самые острые вопросы. Без заготовленных текстов. Один из первых международных вопросов по нац. безопасности по горячим следам последних событий - британский эсминец вошел в наши территориальные воды без всяких предупреждений. Президент признался - он не только держал руку на пульсе, но и запомнил бортовой номер западного разведсамолета.

«Если Бог даст памяти бортовой номер 63/9792... зачем провокации подобного рода осуществлять?», - вспомнил Путин.  

Эти провокации не могли не вызвать волнений у граждан. Кто-то даже спросил, не начнется ли Третья мировая война. Но президент выразил уверенность, что этого не произошло, даже если бы Черноморский флот потопил британский корабль - ведь в ядерной войне не может быть победителей. 

Затронули и отношения Москвы и Киева. Впрочем, отношениями это назвать сложно, скорее, непоследовательные действия украинской власти, как, например, просьбы прекратить наши учения вблизи Украины.

Спросили главу государства и о потенциальных встречах на высших уровнях. Например, с Владимиром Зеленским. Ответ был максимально конкретным.

«А что встречаться с Зеленским? Я не отказываюсь, но надо понять, о чем говорить», - отметил президент России. 

Россия на протяжении столетий полноценный и влиятельный участник в вопросах регулирования международных конфликтов. И, пожалуй, один из самых острых в текущем году - в Нагорном Карабахе, где развернут российский миротворческий контингент.

«Да, проблем действительно много. Существуют вопросы с восстановлением инфраструктуры, существуют вопросы, связанные с размежеванием границ, с тем, чтобы провести соответствующую работу между Арменией и Азербайджаном, особенно там, где границ-то, по сути, никогда и не было. Мы сейчас находимся в процессе этой работы, создали специальную трехстороннюю группу – Россия, Азербайджан и Армения. И сделаем все для того, чтобы нормализовать ситуацию в регионе. И бенефициарами этой работы должны быть жители Карабаха. Мне хочется думать, что так оно и будет, несмотря на все сложности, которые копились десятилетиями», - подчеркнул Путин. 

Формат прямой линии - это видеоролики, текстовые и аудисообщения, и даже прямые включения из регионов. Впрочем, нередко люди дозванивались по два, а то и три раза. Периодически возникали перебои в связи. В итоге выяснилось, откуда дует ветер.

О хакерских атаках нередко вспоминают в Белом Доме - пока это один из проверенных инструментов внешнего давления Вашингтона. А значит, без вопросов об отношении двух сверхдержав сегодня не обошлось.

В условиях мира многополярного предметом диалога между странами все чаще становится не дипломатия, а санкционная политика. Один из интересных и, пожалуй, давно назревших вопросов: а почему мы не вводим ответные и жесткие меры в адрес США?

На это Путин ответил, что надо смотреть в каждом конкретном случае. Нет смысла вводить санкции, где это вредит нам самим - например, в случае с поставками титана для американских самолетов или двигателей для ракет. Всегда есть возможность ответить асимметрично. 

За беседой тет-а-тет Путина а с российским народом следили и мировые СМИ. На первых полосах имя президента появилось в немецких, канадских, французских, английских и американских изданиях. И список этот расширяется.

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