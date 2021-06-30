Путин ответил на вопрос о введении локдауна

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что обязательная вакцинация в регионах призвана предотвратить введение локдауна.

«Предотвратить дальнейшее распространении эпидемии можно только с помощью вакцинации», - отметил глава государства.

Путин также выразил надежду на то, что предубеждения граждан будут проходить. При этом президент РФ подчеркнул, что не поддерживает обязательную вакцинацию.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что вакцинация от новой коронавирусной инфекции в России останется добровольной. При этом региональные власти вправе принимать самостоятельные решения об обязательной вакцинации представителей определенных профессий.