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Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

Анна Касаткина
12:12 30.06.2021
В вопросе вакцинации в стране неразберихи нет, отметил президент.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Томас Тхайцук, Sputnik, РИА Новости
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Президент России Владимир Путин не поддерживает обязательную вакцинацию населения против коронавируса. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Я в свое время говорил, как вы помните, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения», - сказал он.

Президент отметил, что в этом вопросе никакой неразберихи нет, так как все моменты прописаны в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 1998 года. Этим документом, отметил глава государства, предусмотрен общенациональный календарь прививок, которые являются обязательными. Были предложения внести вакцинацию против COVID-19 в этот календарь, однако инициативу не поддержала Госдума, пояснил Путин.

В то же время, согласно этому закону, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан по рекомендации санитарных врачей могут вводить регионы. 

«Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска», - пояснил президент.

На прямой линии Путин также ответил на вопрос о введении локдауна на федеральном уровне.

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