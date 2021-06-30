Путин заявил, что не поддерживает обязательную вакцинацию

Президент России Владимир Путин не поддерживает обязательную вакцинацию населения против коронавируса. Об этом он заявил в ходе прямой линии.

«Я в свое время говорил, как вы помните, что не поддерживаю обязательную вакцинацию, и продолжаю придерживаться этой же точки зрения», - сказал он.

Президент отметил, что в этом вопросе никакой неразберихи нет, так как все моменты прописаны в законе «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 1998 года. Этим документом, отметил глава государства, предусмотрен общенациональный календарь прививок, которые являются обязательными. Были предложения внести вакцинацию против COVID-19 в этот календарь, однако инициативу не поддержала Госдума, пояснил Путин.

В то же время, согласно этому закону, обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан по рекомендации санитарных врачей могут вводить регионы.

«Именно этой нормой закона в десяти субъектах Российской Федерации руководители воспользовались и ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий из так называемых, повторяю, групп риска», - пояснил президент.

На прямой линии Путин также ответил на вопрос о введении локдауна на федеральном уровне.