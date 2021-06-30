Президент РФ Владимир Путин объяснил действие закона о защите минимального дохода должников, который был подписан им накануне.

В ходе прямой линии глава государства подчеркнул, что банки не имеют права снимать деньги на кредиты со счетов граждан в том случае, если у них остается сумма меньше прожиточного минимума.

Кроме того, Путин напомнил о разовых детских выплатах на подготовку к школе.

«Они полагаются всем - даже на шестилеток, которые не пойдут в первый класс», - объяснил президент РФ.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что рост цен на продовольствие происходит везде, не только в России. Мировые индексы на продукты питания находятся на самом высоком уровне за последние десять лет, отметил президент.