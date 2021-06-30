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Путин объяснил действие закона о защите минимального дохода должников

Виктория Ивашечкина
13:33 30.06.2021
Путин объяснил действие закона о защите минимального дохода должников.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Steve Buissinne, Pixabay
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Президент РФ Владимир Путин объяснил действие закона о защите минимального дохода должников, который был подписан им накануне.

В ходе прямой линии глава государства подчеркнул, что банки не имеют права снимать деньги на кредиты со счетов граждан в том случае, если у них остается сумма меньше прожиточного минимума.

Кроме того, Путин напомнил о разовых детских выплатах на подготовку к школе.

«Они полагаются всем - даже на шестилеток, которые не пойдут в первый класс», - объяснил президент РФ.

Ранее глава России Владимир Путин заявил, что рост цен на продовольствие происходит везде, не только в России. Мировые индексы на продукты питания находятся на самом высоком уровне за последние десять лет, отметил президент.

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