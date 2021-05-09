Гремящий и торжественный: хронология Парада Победы на Красной площади

Парады в честь Дня Победы отгремели по всей России и сейчас торжества постепенно перемещаются на улицы. В столице одним из центром таких гуляний стала Поклонная гора. Многие пришли сюда после парада и привели с собой детей. У всех на груди георгиевские ленты, а в руках гвоздики для ветеранов. Традиционно сюда приезжают со всех концов России.

День победы - один из главных российских праздников, а Парад на Красной площади - его неотъемлемый ритуал, который начинается неизменно в 10 утра, с первым боем курантов. На Красную площадь выносят российский стяг и знамя Победы - штурмовой флаг 150-й стрелковой дивизии, который 76 лет назад был водружен над Рейхстагом. В знак решающего вклада Красной армии в разгром нацизма.

За воротами Спасской башни в отливающий цветом смолы Aurus, кабриолет российского производства, заходит Сергей Шойгу. Под иконой Спаса Смоленского, отсюда и название башни, министр обороны по традиции крестится и только потом надевает фуражку. Командует парадом главком Сухопутных войск Олег Салюков. Войска Московского гарнизона построены, и Сергей Шойгу начинает объезд парадных расчетов. Министр обороны поочередно приветствует все виды и рода войск и по окончанию объезда поднимается на центральную трибуну - для доклада президенту.

«Товарищ Верховный главнокомандующий. Войска к параду готовы. Министр обороны, генерал армии Шойгу», - сказал он.

Владимир Путин обращается ко всем гражданам России и отдельно - к ветеранам.

«Дорогие наши ветераны, мы преклоняемся перед вашим мужеством и силой духа, благодарим за бессмертный пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что только вместе можно достичь, казалось бы, невозможного. Одолели беспощадного врага, защитили свой дом, детей, родную страну. Одержали над нацизмом безоговорочную Победу и прославили в веках 9 мая 1945 года. Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, чью жизнь отняла война: перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас», - заявил в своем обращении глава государства.

Этот год особенный. 22 июня исполнится 80 лет с начала Великой Отечественной. Владимир Путин дает свою оценку происходящему в мире.

«История требует делать выводы и извлекать уроки. Но, к сожалению, многое из идеологии нацистов, тех, кто был одержим бредовой теорией о своей исключительности, вновь пытаются поставить на вооружение. И не только разного рода радикалы и группировки международных террористов. Сегодня мы видим сборища недобитых карателей и их последователей, попытки переписать историю, оправдать предателей и преступников, на руках которых кровь сотен тысяч мирных людей. Наш народ слишком хорошо знает, к чему все это ведет. В каждой семье свято хранится память о тех, кто отвоевал Победу», - добавил российский лидер.

Гремит гимн России, звучит артиллерийский салют. Открывает парад по традиции рота барабанщиков училища Халилова. Следом за ними те, кому только предстоит нести военную службу. Парадные расчеты суворовских, Нахимовского и кадетского училищ, а также юнармейцы.

Пять полков, три батальона и семь рот. Всего 35 парадных расчетов. Строгая геометрия и неизменная улыбка на лицах многих военнослужащих. На трибунах их приветствуют ветераны. В 1941-м мотострелки Таманской дивизии защищали Смоленск, а впоследствии освобождали Крым, Прибалтику, Восточную Пруссию. Танкисты легендарной Кантемировской дивизии с боями прошли от Воронежа до Праги. Уникальное музыкальное сопровождение каждому из парадных расчетов обеспечивает сводный оркестр из девятисот музыкантов, который за время проведения парада играет 50 маршей и других композиций.

Когда последний расчет выходит на так называемую линию отвала возле храма Василия Блаженного, за углом Исторического музея появляется колонна военной техники. Легендарные танки победы Т-34. Одна из новинок парада бронеавтомобиль «Тайфун-ПВО», который выдерживает взрыв до восьми килограммов тротила.

Тяжелые бронемашины пехоты «Курганец», основной боевой танк нашей армии - модернизированный Т-72Б3 и перспективные «Прорыв» и «Армата». Ракетные войска и артиллерию представляет дивизион высокоточных комплексов «Искандер-М», колонна самоходных гаубиц «Мста-С» и «Коалиция-СВ». Системы залпового огня «Торнадо» - продолжение традиций знаменитых «Катюш».

Парад Победы на Красной площади - демонстрация всех новинок, которые поступают на вооружение современной армии. Именно здесь глазам зарубежных наблюдателей впервые предстают все последние разработки. В их числе - робототехнический комплекс «Уран-9», который успешно доказал свою эффективность в Сирии.

Низкая облачность и дожди, которые льют в Москве все последние сутки, не смогли помешать проведению воздушной части парада. В нее вошли 76 самолетов и вертолетов - по числу лет, прошедших с Великой Победы. Рано утром военная авиация поднимается в небо с аэродромов в восьми регионах России. Во главе строя - Ми-26, самые тяжелые серийные вертолеты в мире. Следом - группа Ми-8 и Ми-35. Пятерка разведывательно-ударных Ка-52 «Аллигатор».

В небе военно-транспортный Ил-76. Стратегическую авиацию представляют ракетоносцы Ту-95 и Ту-160, которые имитируют дозаправку в воздухе. Летчики - люди суеверные, а потому в строю не встретишь тринадцатой группы. В воздухе - четверка модернизированных перехватчиков МиГ-31К с макетами гиперзвуковых ракет «Кинжал». Перспективные истребители пятого поколения Су-57. Всемирно известные пилотажные группы «Русские витязи» и «Стрижи» выстраивают в небе знаменитый «Кубинский бриллиант», а штурмовики Су-25 раскрашивают небо в цвета российского флага.