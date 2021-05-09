Стартовала авиационная часть Парада Победы в Москве. Ее открыли три транспортных вертолета Ми-26 - самые тяжелые серийные вертолеты в мире.

Авиачасть - одна из самых зрелищных составляющих Парада Победы на Красной площади. Над ней пролетят вертолеты, транспортные, бомбардировочные самолеты, а затем истребители.

Традиционно авиапарад начинается от самых медленных образцов к самым быстрым - это сделано для того, чтобы они могли красиво пройти над парадными трибунами единым строем.