Штурмовики Су-25 раскрасили небо над Москвой в цвета национального флага в завершение Парада Победы
В авиационной части Парада приняли участие 76 воздушных судов, первыми пролетели самые тяжелые в мире вертолеты Ми-26.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
Шесть штурмовиков Су-25 разукрасили небо Москвы цветами национального флага Российской Федерации в завершение Парада Победы. Возглавил группу подполковник Владимир Мордасов.
Всего в авиационной части Парада приняли участие 76 воздушных судов. Это боевые и военно-транспортные самолеты и вертолеты. Открыли воздушный Парад Победы три транспортных вертолета Ми-26 - самые тяжелые серийные вертолеты в мире.
Традиционно авиапарад начинается от самых медленных образцов к самым быстрым - это сделано для того, чтобы они могли красиво пройти над парадными трибунами единым строем.