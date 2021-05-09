Штурмовики Су-25 раскрасили небо над Москвой в цвета национального флага в завершение Парада Победы

Шесть штурмовиков Су-25 разукрасили небо Москвы цветами национального флага Российской Федерации в завершение Парада Победы. Возглавил группу подполковник Владимир Мордасов.

Всего в авиационной части Парада приняли участие 76 воздушных судов. Это боевые и военно-транспортные самолеты и вертолеты. Открыли воздушный Парад Победы три транспортных вертолета Ми-26 - самые тяжелые серийные вертолеты в мире.

Традиционно авиапарад начинается от самых медленных образцов к самым быстрым - это сделано для того, чтобы они могли красиво пройти над парадными трибунами единым строем.