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Штурмовики Су-25 раскрасили небо над Москвой в цвета национального флага в завершение Парада Победы

Ян Брацкий
11:11 09.05.2021
В авиационной части Парада приняли участие 76 воздушных судов, первыми пролетели самые тяжелые в мире вертолеты Ми-26.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Шесть штурмовиков Су-25 разукрасили небо Москвы цветами национального флага Российской Федерации в завершение Парада Победы. Возглавил группу подполковник Владимир Мордасов.

Всего в авиационной части Парада приняли участие 76 воздушных судов. Это боевые и военно-транспортные самолеты и вертолеты. Открыли воздушный Парад Победы три транспортных вертолета Ми-26 - самые тяжелые серийные вертолеты в мире. 

Традиционно авиапарад начинается от самых медленных образцов к самым быстрым - это сделано для того, чтобы они могли красиво пройти над парадными трибунами единым строем. 

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