Впервые за историю: в Новосибирске на Параде Победы промаршировало рекордное число женщин-военнослужащих

В Новосибирске прошел Парад Победы. По центральным улицам города, печатая шаг, прошли более двух тысяч военнослужащих. Открыли шествие юные барабанщики Сибирского кадетского корпуса. Во главе механизированной колонны был знаменитый танк Т-34.

Десятки единиц новейших образцов вооружения прошли под лучами майского солнца. Машины прибыли сразу из нескольких сибирских регионов - Кемеровская область, Алтайский край, Хакассия, Тыва.

В числе новинок парада в сибирской столице в этом году инженерная техника. Машины прибыли из недавно созданного подразделения в Тюменской области. В годы войны о такой технике и мечтать не могли. Но все лучшее, что производили - отдавали фронту. Каждый третий патрон и снаряд выпустили здесь в Новосибирской области. В регион эвакуировали сотни оборонных и промышленных предприятий. Историки вспоминают: Сибирь помогала не только защищать рубежи Родины, но и сберечь одно из главных сокровищ - культуру.

«Этот ковчег культуры, когда наше здание оперного спасло, коллекции сохранило, коллекции 19 музеев, вся Третьяковка, музей Востока, все дворцы Ленинграда пригорода, все лежало здесь. Даже та самая янтарная комната, которую часть все таки успели вывезти, то, что смогли снять с витрин – экспозиции -она хранилась у нас», - сказал «Звезде» научный сотрудник Музея Новосибирска Константин Голодяев.

Впервые за всю историю новосибирского парада - рекордное число представительниц прекрасного пола - сразу четыре коробки. Чеканить шаг на изящных каблуках непросто. Женской коробке юнармейцев с обувью повезло больше. Помехой может стать только волнение.

Яркий финальный аккорд Парада - по главной площади города пронесли увеличенную копию знамени Победы.