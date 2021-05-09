Армия Парад Победы Шойгу поздравил участников 76-го Парада Победы с годовщиной Победы Андрей Аркадьев Глава Минобороны обратился с поздравлениями к участникам военного парада на Красной площади в Москве. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Министр обороны России Сергей Шойгу начал объезд парадных расчетов. Он приветствует военнослужащих, стоящих в строю на Красной площади. На центральной трибуне находятся президент России Владимир Путин, ветераны и гости мероприятия. По главной брусчатке страны промаршируют пешие парадные расчеты и пройдет военная и специальная техника - автомобили, бронемашины, танки, ракетные комплексы. Всего в этом году в Параде Победы примут участие более 12,5 тысячи человек, свыше 190 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также 76 самолетов и вертолетов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика