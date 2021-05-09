Бронеавтомобиль для зенитчиков «Тайфун-ПВО» впервые прошел по Красной площади
Всего в механизированной колонне были задействованы более 190 образцов военной техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Новейшая российская бронетехника приняла участие в Параде Победы на Красной площади. По брусчатке впервые проехал новейший бронеавтомобиль для зенитчиков «Тайфун-ПВО».
Всего в механизированной колонне были задействованы более 190 образцов военной техники.
«Тайфун-ПВО» был показан на конкурсе «Чистое небо» Армейских международных игр в 2019 году и на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020».
Машина рассчитана на пять человек экипажа: командир, механик-водитель, стрелок-пулеметчик и два стрелка-зенитчика.
На крыше размещаются турель с крупнокалиберным пулеметом типа «Корд» и два люка: для стрелка-пулеметчика и стрелка-зенитчика. Огонь из пулемета и ПЗРК можно вести в движении на скорости до 20 км/час.