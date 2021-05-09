Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил ветеранов, военнослужащих и всех россиян с Днем Победы. Глава государства обратился к собравшимся с трибуны на Красной площади.

«Поздравляю вас с Днем Победы. Победа колоссального, исторического значения для судеб всего мира. С праздником, который был, есть и будет для России и нашего народа священным», - сказал Путин.

Президент отметил, что российский народ может по праву гордиться своим родством с поколением победителей и настоящих героев.

«Дорогие наши ветераны, мы преклоняемся перед вами и благодарим за пример сплоченности и любви к Родине. Вы доказали, что вместе можно достичь невозможного и одолели беспощадного врага, защитили свой дом, страну, близких и на века прославили 9 мая 1945 года», - сказал президент.

Глава государства напомнил о необходимости помнить то, что именно советский народ вынес на своих плечах все ужасы войны и принес мир не только своему отчеству, но и оккупированной Европе.

«В самое трудное время войны, в решающих сражениях наш народ был один на своем героическом и трудном пути к победе. Вы бились на всех рубежах, на море и в небе. Мы помним всех, кто даровал нам мир. Мы отдаем дань памяти и благодарности всему поколению героев. Вспоминаем ветеранов, фронтовиков, партизан и подпольщиков, вспоминаем узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда», - добавил президент России.

Президент призвал склонить голову перед памятью павших, тех, чьи жизни отняла война. Была объявлена минута молчания.