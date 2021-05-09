Истребители Су-57 пролетели над Красной площадью на Параде Победы

Истребители пятого поколения Су-57 пролетели над Красной площадью во время Парада Победы. Всего в авиационной части мероприятия было задействовано 76 самолетов и вертолетов.

Также в небе появились военно-транспортные вертолеты Ми-26 и современные ударные вертолеты Ми-35. Штурмовики Су-25 разукрасили небо Москвы цветами национального флага РФ в завершение Парада Победы.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.

Самолет разработан для замены тяжелого истребителя Су-27. Первый полет машина совершила в январе 2010 года. В 2013 году началось мелкосерийное производство самолетов на КнААЗ (где проводилась сборка опытных образцов) для испытания вооружений. 17 ноября 2016 года совершил первый полет седьмой опытный экземпляр Су-57.

В ходе операции российских ВКС в Сирии Су-57 нанесли удар по террористам с помощью крылатых ракет.

В мае 2017 года самолеты приняли участие в Параде Победы, впервые пролетев над стенами Московского Кремля.