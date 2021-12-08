Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Хороший парень»: соседи о полицейском, задержавшем стрелявшего в МФЦ

Кира Тило
01:01 08.12.2021
Георгий Домолаев седьмого декабря задержал мужчину, открывшего стрельбу в МЦФ на юго-востоке Москвы.
«Хороший парень»: соседи о полицейском, задержавшем стрелявшего в МФЦ
© Фото: МВД России
Читайте нас на:

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал мужчину, который открыл стрельбу в Москве в здании МЦФ. Сообщается, что сотрудник МВД вырос в Ставропольском крае, и местные жители положительно о нем отзываются.

По словам соседей, в школьные времена Домолаев был тихим и особо ни с кем не гулял. Они также рассказали, что он «хороший парень» и никогда бы не сказал и не сделал что-то плохое.

«Он в школе отучился и все, мало с кем общался, в центр с молодежью гулять не выходил. Он так, сам по себе был. Он хороший пацан, никогда ничего плохого не скажет», - поделился местный житель.

По словам продавщицы местного магазина, Домолаев всегда был «спокойный-спокойный» и даже не выходил ни на дискотеки, ни куда-то еще. Еще одна соседка поделилась, что старший лейтенант всегда был хорошим человеком, которого она очень уважает.

«Он очень хороший мальчишка и всегда таким был. На него всегда можно было положиться. Я его очень уважаю, очень хороший мальчик. Знаете, я даже не удивлена, что он поступил именно так», - сказала она.

Днем седьмого декабря в СМИ появилась информация, что на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании МФЦ. В результате нападения два человека погибли, еще несколько ранены, в том числе десятилетняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы, ребенку провели операцию.

По предварительным данным, 45-летний мужчина открыл огонь после того, как его попросили надеть маску. На данный момент он задержан. Следственный комитет РФ возбудил по факту трагедии уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Столичная прокуратура взяла на контроль расследование дела.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
02:12 В стране и мире
МВД: сотрудник ОМВД в Гольяново подозревается во взяточничестве
01:21 В стране и мире
В Кремле рассказали о роли советников в переговорах Путина и Байдена
00:23 В стране и мире
Путин рассказал Байдену о «красных линиях» России
00:16 В стране и мире
Ушаков: Путин и Байден поручили своим командам обсудить чувствительные вопросы
23:48 В стране и мире
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
Популярное
СМИ: ФСБ проводит спецоперацию в ОВД Гольяново в Москве
В Кремле рассказали о шутках в диалоге Путина и Байдена
Кремль: Путин в беседе с Байденом затронул недавние учения НАТО в Черном море
Лидеры РФ и США выразили готовность продолжить борьбу с киберпреступностью
Украинская проблематика в переговорах Путина и Байдена заняла преобладающее место
Видео
Опубликованы первые кадры с места стрельбы в МФЦ в Москве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.