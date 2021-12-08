«Хороший парень»: соседи о полицейском, задержавшем стрелявшего в МФЦ

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев задержал мужчину, который открыл стрельбу в Москве в здании МЦФ. Сообщается, что сотрудник МВД вырос в Ставропольском крае, и местные жители положительно о нем отзываются.

По словам соседей, в школьные времена Домолаев был тихим и особо ни с кем не гулял. Они также рассказали, что он «хороший парень» и никогда бы не сказал и не сделал что-то плохое.

«Он в школе отучился и все, мало с кем общался, в центр с молодежью гулять не выходил. Он так, сам по себе был. Он хороший пацан, никогда ничего плохого не скажет», - поделился местный житель.

По словам продавщицы местного магазина, Домолаев всегда был «спокойный-спокойный» и даже не выходил ни на дискотеки, ни куда-то еще. Еще одна соседка поделилась, что старший лейтенант всегда был хорошим человеком, которого она очень уважает.

«Он очень хороший мальчишка и всегда таким был. На него всегда можно было положиться. Я его очень уважаю, очень хороший мальчик. Знаете, я даже не удивлена, что он поступил именно так», - сказала она.

Днем седьмого декабря в СМИ появилась информация, что на юго-востоке Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу в здании МФЦ. В результате нападения два человека погибли, еще несколько ранены, в том числе десятилетняя девочка. Все пострадавшие были госпитализированы, ребенку провели операцию.

По предварительным данным, 45-летний мужчина открыл огонь после того, как его попросили надеть маску. На данный момент он задержан. Следственный комитет РФ возбудил по факту трагедии уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Столичная прокуратура взяла на контроль расследование дела.