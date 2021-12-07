СК возбудил дело по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы
Уголовное дело возбуждено сразу по двум статьям.
© Видео: Роман Белов, vk.com © Фото: Роман Белов ВКонтакте
Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело после стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители.
Отмечается, что дело возбуждено по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия».
Ранее стала известна причина открывшейся стрельбы в МФЦ. Как сообщил источник «Звезде», конфликт завязался из-за маски.