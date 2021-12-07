СК возбудил дело по факту стрельбы в МФЦ на юго-востоке столицы

Следственный комитет России по городу Москве возбудил уголовное дело после стрельбы в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом сообщили РИА Новости в ГСУ СК. На данный момент на месте происшествия работают правоохранители.

Отмечается, что дело возбуждено по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

Ранее стала известна причина открывшейся стрельбы в МФЦ. Как сообщил источник «Звезде», конфликт завязался из-за маски.