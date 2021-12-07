Ракова сообщила, что пострадавшие при стрельбе в МФЦ доставлены в больницу

Четверо пострадавших при стрельбе в МФЦ в Москве были доставлены в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Среди них сотрудник ГБУ, сотрудник МФЦ и два посетителя. Трое взрослых направлены в НИИ Склифосовского, ребенок - в Морозовскую больницу. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«На место происшествия незамедлительно прибыли пять бригад скорой медицинской помощи. Врачи начали оказывать пострадавшим экстренную медицинскую помощь. В результате происшествия две женщины и один мужчина доставлены в НИИ Склифосовского, девочка 10 лет - в детскую Морозовскую больницу. Их состояние оценивается как тяжелое. Все четверо пострадавших находятся сейчас в операционных», - сообщила Ракова журналистам.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, напавшего обезвредил сотрудник полиции, находящийся в здании. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия». Расследование дела взяла на контроль столичная прокуратура.