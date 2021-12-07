Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование стрельбы в МФЦ

Столичная прокуратура взяла на контроль расследование дела о стрельбе в МФЦ на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура Москвы поставила ход и результаты уголовного расследования на контроль», - сообщила представитель прокуратуры.

На данный момент полиция оцепила здание многофункционального центра.

По предварительным данным, 45-летний мужчина открыл огонь после того, как его попросили надеть маску. На данный момент он задержан. По факту стрельбы возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство двух или более лиц» и «Незаконный оборот оружия».

По словам очевидицы, инцидент произошел на первом этаже центра. Жертвами стрельбы стали охранник и посетитель. После звуков стрельбы очевидица забаррикадировалась в кабинете.