Сотрудник МВД рассказал, как задержал стрелявшего в МФЦ

Старший лейтенант полиции Георгий Домолаев рассказал о том, как ему удалось задержать мужчину, который открыл стрельбу в московском МФЦ. По словам правоохранителя, мужчина оказывал сопротивление, у него при себе было оружие. В момент нападения Домолаев находился на рабочем месте.

«Я был на рабочем месте, услышал звуки пожарной сигнализации и характерные хлопки. Я выбежал в коридор и увидел гражданина, убегающего в сторону МФЦ. Приняв решение его задержать, я выбежал следом за ним. При задержании гражданин оказал сопротивление. Я увидел у него на поясе нож и огнестрельное оружие. Я не дал данному гражданину воспользоваться оружием, обезвредил и дождался прибытия помощи», - заявил сотрудник полиции.

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев принял решение внести президенту РФ представление о награждении Домолаева государственной наградой.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о задержании открывшего стрельбу. Позже следователи сообщили о назначении задержанному психолого-психиатрической экспертизы.

Трагедия в МФЦ произошла 7 сентября. По предварительным данным, мужчина открыл огонь после просьбы надеть маску. В результате нападения погибли два человека, еще четверо находятся в больнице.