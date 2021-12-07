Подозреваемый в нападении на МФЦ в Москве задержан

Мужчина, совершивший вооруженное нападение на МФЦ на юго-востоке Москвы, был задержан. Об этом сообщил источник «Звезды» в правоохранительных органах.

Как сообщает Telegram-канал 112, в результате нападения погибла сотрудница МФЦ и посетитель. Тем временем Telegram-канал Baza сообщил о гибели еще одного человека - предположительно, охранника.

Инцидент произошел на Новокузьминской улице. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Официальной информации об инциденте не поступало.