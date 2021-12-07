Подозреваемый в нападении на МФЦ в Москве задержан
По неподтвержденным данным, погибли три человека.
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Мужчина, совершивший вооруженное нападение на МФЦ на юго-востоке Москвы, был задержан. Об этом сообщил источник «Звезды» в правоохранительных органах.
Как сообщает Telegram-канал 112, в результате нападения погибла сотрудница МФЦ и посетитель. Тем временем Telegram-канал Baza сообщил о гибели еще одного человека - предположительно, охранника.
Инцидент произошел на Новокузьминской улице. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции. Официальной информации об инциденте не поступало.