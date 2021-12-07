СМИ: неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы
Подозреваемый в нападении на МФЦ в Москве задержан
© Фото: ТРК "Звезда"
|
СМИ: неизвестный открыл стрельбу в МФЦ на юго-востоке Москвы
Подозреваемый в нападении на МФЦ в Москве задержан
© Фото: ТРК "Звезда"
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