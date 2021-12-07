Названа предварительная причина стрельбы в МФЦ в Москве

По предварительным данным, в МФЦ на юго-востоке Москвы мужчина открыл стрельбу из-за отказа надеть маску. Об этом «Звезде» сообщил источник. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Первые кадры с места происшествия уже были опубликованы в Сети. На место трагедии прибыли полиция и скорая помощь. Кроме того, в беседе со «Звездой» очевидец сообщила, что инцидент произошел в течение часа на первом этаже здания. Сотрудница офиса отметила, что работники забаррикадировались в кабинете.

На данный момент известно, что стрелявшего мужчину задержали. Как передает Telegram-канал 112, в результате нападения погибла сотрудница МФЦ и посетитель.