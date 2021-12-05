В стране и мире Коронавирус Вопросы без ответов: насколько опасен омикрон-штамм коронавируса Сергей Ауслендер С момента обнаружения нового штамма COVID-19 прошло уже 10 дней, а ученые до сих пор не знают, насколько он заразен и помогают ли против него уже созданные вакцины. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress Читайте нас на: На минувшей неделе весь мир узнал о существовании омикрон-штамма коронавируса. Он был обнаружен в середине ноября в Южно-Африканской республике и с тех пор распространяется по миру. На сегодняшний день завозные случаи зафиксированы в Гонконге, Канаде, Израиле, Австралии, в странах Европы - в Германии, Франции, Испании, Бельгии, Чехии, Швеции, Дании. Всего «омикрон» выявлен уже в 38 странах. В России новый штамм пока не обнаружен, но, очевидно, что в современном открытом мире, его появление у нас - лишь дело времени. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обеспокоены мутациями разновидности вируса. Если у дельта-штамма, который вызывал тяжелейшие последствия, их было десять, то у «омикрона» их 30. Распространяется он также в разы быстрее, риск заражения есть даже у переболевших. К каким последствиям это приведет - пока не понятно. Первое сообщение про «омикрон» появилось 24 ноября. Всемирная организация здравоохранения заявила, что с начала пандемии коронавируса, в ЮАР были зарегистрированы три пика заражений, последний из которых был связан со штаммом «дельта» и уже пошел на убыль. Вдруг, в последние недели, число заражений в стране резко возросло, и тогда ученые обратили внимание на необычные симптомы и обнаружили совершенно новый штамм коронавируса. У пациентов болело горло и отмечалась сильнейшая усталость. По одной из версий, вирус попал в организм человека, зараженного ВИЧ, ослабленный иммунитет позволил ковиду размножаться и мутировать. Данных пока мало, но кое-что все же известно. «Это началось с молодых людей, от 40 лет и младше. Основные жалобы были на сильную усталость один-два дня, головную боль и мышечную слабость. Кроме того, многие жаловались на першение в горле. У некоторых был сухой кашель, но не постоянный, который быстро проходил. Это основные симптомы, которые мы увидели», - рассказала председатель Южноафриканской медицинской ассоциации (ЮАР), доктор Анжелика Кутзее. Уже установлено, что у «омикрона» больше 15 новых мутаций. Из них наиболее опасны те, которые находятся в спайк-белке, тех самых шипах, с которыми вирус изображают на картинках и которыми он цепляется к человеческой клетке. Внутри шипа находится фурин - по сути, это отмычка, которой вирус открывает вход в клетку. Новые мутации сделали эту отмычку лучше и эффективнее, теперь «омикрону» легче проникнуть внутрь клетки. Еще 4 четыре мутации, которые помогают вирусу уходить от врожденного иммунитета и ускоряют его размножение внутри клетки, что ведет к большей вирусной нагрузке в организме зараженного. «Был сделан вывод, что там мутация довольно опасная. Что там четыре разных мутации, уклоняющиеся от антител и мутация, которая позволяет вирусу распространяться более быстро. И вот это сочетание было признано опасным», - заявила доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова. Рабочая группа ВОЗ по эволюции вирусов признала «омикрон» «вызывающим озабоченность», это значит - опасным из-за его свойств. Среди них - большая заразность и возможность уходить от действия вакцин. Но эти данные требуют лабораторных и клинических подтверждений. «Мир снова столкнулся с новой проблемой COVID-19. Вариант omicron более заразен, вызывает тяжелое заболевание или влияет на эффективность вакцины», - считает региональный директор ВОЗ Абу Салем Гуйе. Более того, американские исследователи выяснили, что в штамме «омикрон» найден фрагмент генома человека. Вероятно, во время мутации вирус сумел включить в себя этот фрагмент и это позволит ему избегать атак со стороны иммунной системы. При этом, ученые отмечают, что в предыдущих вариантах ковида такой мутации не было. С момента обнаружения нового штамма прошло уже 10 дней и за это время он был обнаружен в Бельгии, потом в Чехии, Швеции, Израиле, Нидерландах, Германии, Китае, США, Индии и Гонконге. Первые случаи зарегистрированы даже в Японии. Там сначала «дельта» вытеснила все предыдущие варианты, эпидемия быстро набрала обороты, а потом внезапно закончилась. Ученые говорят, возможно, из-за высокой заразности «дельты», бесконечно копируя сам себя, вирус накопил в геноме массу ошибок и, выражаясь проще, сломался. Но почти сразу появился «омикрон». На Шри-Ланке зафиксирован первый случай. Островное государство предпринимало жесткие меры по предотвращению эпидемии, но новый штамм привез один из местных жителей, вернувшийся из ЮАР. На сегодняшний день уже несколько десятков государств заявили об обнаружении на своей территории этой разновидности COVID-19, которая уже добралась и до Северной Европы. В Норвегии 60 человек, возможно, заразились «омикроном» на корпоративной вечеринке. Несколько сотрудников компании как раз накануне вернулись из Южной Африки. В Финляндии подтверждены семь случаев заражения новым штаммом. «Мы обнаружили первый случай заражения новым вариантом вируса в нашей стране. Я понимаю, что некоторым это может показаться пугающим, но мы были к этому готовы и планируем немедленно бороться с инфекцией», - пообещал министр здравоохранения и социального обеспечения Норвегии Хьеркол Ингвирд. Первый вопрос, на который должны ответить ученые - какова его заразность? Мутации в спайк-белке как раз и отвечают за это свойство. У «дельты» их было меньше, при этом она передавалась очень легко. Пока все говорит о том, что «омикрон» чрезвычайно заразен. Во всяком случае, в той же Южной Африке он уже почти вытеснил «дельту». Такое, по словам исследователей, возможно только в одном случае - штамм имеет больше возможностей для распространения, чем предыдущий. «Он очень легко и широко заражает других людей. Если он легко заражает других людей, если представить, что он будет не тяжелее, а допустим, легче, чем "дельта", то у него шансов на распространение в популяции гораздо больше. Почему? Потому что будет больше неклинических случаев. Никто не будет знать, что человек болен и соответственно, будет продолжать заражать других. Поэтому вероятность, что данный штамм вытеснит "дельту", достаточно велика», - спрогнозировал доктор медицинских наук, заместитель генерального директора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов. Следующий вопрос, может даже более важный: Вызывает ли «омикрон» тяжелое течение болезни и потенциально - летальный исход. Тут мнения есть прямо противоположные. Одни исследователи считают, что он может вызвать глобальную эпидемиологическую катастрофу. «Больше всего я опасаюсь, что этот штамм может стать таким же заразным, как "дельта", и таким же опасным, как "Эбола"», - опасается председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери. Другие полагают, что говорить про апокалипсис пока рано. Мало данных и нужно подождать. «Есть мнение, что он более заразный, что он заражает людей привитых, привитых хорошими прививками. Но нет данных пока, что он вызывает более тяжелое течение и уж точно у привитых. Вызывает ли он более тяжелое течение у привитых в сравнении с другими штаммами, то же "дельтой", мы пока не знаем. Нужно больше времени», - сказал ведущий инфекционист из Тель-Авива Евгений Качман. Не дожидаясь выводов исследователей, власти многих государств применили превентивные меры, чтобы не допустить распространения новой мутации. В Европе ужесточили карантинные меры, ввели обязательное тестирование пассажиров. «Нам необходимо замедлить распространение этого варианта здесь, в Великобритании, потому что меры на границе могут только свести к минимуму и задержать прибытие нового варианта, а не полностью его остановить. Для тех, кто был в проблемных странах в течение последних 10 дней, для тех, кто контактировал с людьми, у кого был положительный результат теста с подозрением на "омикрон", мы вводим обязательный карантин в течение 10 дней, независимо от статуса вакцинации», - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Израиль первым в мире закрыл границы для иностранцев полностью. Все прибывающие из-за границы израильтяне, вне зависимости, привиты они или нет, отправляются в карантин с обязательным ПЦР-тестированием. «Этот штамм быстро распространяется и уже проник в Израиль. В настоящее время у нас есть один подтвержденный случай и еще три мы проверяем. Мы предполагаем, что их будет намного больше. Это произошло в сложное время, накануне праздника Ханука, когда дети, большинство из которых не вакцинированы, не ходят в школу», - отметил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет. Первые случаи зарегистрированы даже в Японии. Токио срочно ограничил авиасообщение, причем не только с Африкой. Заморожена выдача виз иностранцам, в страну пускают только тех, у кого есть вид на жительство. Вакцинация на сегодняшний день была самым действенным способом защитить себя от COVID-19. И будут ли нынешние вакцины эффективны против нового штамма - вопрос и задача, которые стоят перед учеными. Будет ли он заражать привитых, приведет ли у вакцинированных к тяжелому течению болезни? Ответы уклончивые, но и ученые и разработчики вакцин говорят однозначно - с вакциной лучше, легче противостоять мутациям, чем без нее. ВОЗ тоже завила, что новая вакцины не нужна, можно немного доработать уже имеющиеся. «Если мы разработаем вакцину, новую вакцину, мы, скорее всего, не сможем предотвратить первую волну заражения, потому что на разработку новой вакцины и ее применение потребуется около 100 дней. Это означает, что они всегда будут несвоевременными, если вариант будет развиваться очень быстро. Но мы уверены, что люди, которые не только были вакцинированы, но и прошли повторную вакцинацию, будут иметь достаточную защиту и, возможно, не только для предотвращения тяжелых заболеваний, но, возможно, также для предотвращения любого типа заболевания. Мы должны увидеть это в ближайшие недели», - предположил руководитель отдела разработок компании по производству вакцин Угур Сахин. В России также внимательно следят за ситуацией, и ждут когда появятся обновленные данные для того, чтобы оценить эффективность действующих вакцин. Пока случаев заражения «омикроном» в стране не зафиксировано. «Пока мы не получили результаты исследований говорить об этом рано. Возможно, вакцины будут достаточны и для "омикрона", если у него много мутаций, это не говорит, что у него новые свойства. У "дельты" такие же мутации, как у "омикрона", а мы с ним справились. Есть надежда, что вакцины будут работать», - считает руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов. Центр имени Гамалеи - разработчик первой в мире вакцины от коронавируса, уже заявил, что готов создать вариант вакцины против «омикрона». «Адаптировать вакцину можно, зная нуклеотидную последовательность вируса, так же, как специалисты Центра уже проделывали подобную работу для всех предыдущих штаммов. Пока что образца "омикрон"-штамма в Центре нет, его ждут от Минздрава или когда появится у нас инфицированный, тогда мы его выделим», - сказал Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Впрочем, ученые высказывают осторожный оптимизм по поводу «омикрона». Многие специалисты говорят, что возможно, эта мутация может стать концом пандемии. «Если он действительно легче и действительно более заразен, и действительно будет вытеснять "дельту", то это будет концом пандемии. Любой патоген, который переходит с животных на человека, его задача - приспособиться к человеку. Потому что, если он убивает свой организм, человеческий, то он дальше не размножается. Поэтому тренд или направление развития любого из известных патогенов заключается в том, что они становятся все менее тяжелыми патогенами», - предположил доктор медицинских наук, заместитель генерального директора по науке Международного института вакцин при ООН Михаил Фаворов. В любом случае, все меры, которые принимают в разных странах мира носят предупредительный характер. Никто не хочет на своем примере выяснить, насколько опасен новый штамм. Но и остановить его распространение уже вряд ли получится. На следующей неделе ученые по всему миру надеются получить ответы на главные вопросы: насколько он заразен и насколько тяжело болеют зараженные. Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика