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В Кремле оценили вероятность появления в России омикрон-штамма

Ян Брацкий
16:39 01.12.2021
Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России пока не выявлено ни одного случая инфицирования омикрон-штаммом COVID-19.
В Кремле оценили вероятность появления в России омикрон-штамма
© Фото: Komsomolskaya Pravda, GlobalLookPress
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Появление в России нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции является вопросом времени. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопроса, скажем так, если "омикрон" придет в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях», - сказал Песков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное заседание по причине появления более агрессивного штамма COVID-19. Мутацию, получившую название «омикрон», признали вызывающей беспокойство. В ВОЗ сочли, что вероятность его распространения по миру очень высока. Впрочем, еще не выявлено ни одного смертельного случая, подчеркнули в организации.

Многие европейские страны, в которых выявлено более 40 случаев инфицирования омикрон-штаммом, приняли решение закрыть авиасообщение с ЮАР, где и была обнаружена новая разновидность коронавируса.

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