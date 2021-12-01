В Кремле оценили вероятность появления в России омикрон-штамма

Появление в России нового омикрон-штамма коронавирусной инфекции является вопросом времени. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Вопроса, скажем так, если "омикрон" придет в Россию, не существует. Существует вопрос, когда он придет в Россию. Мы же в одном мире в условиях пандемии, мы все абсолютно в одинаковых условиях», - сказал Песков.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела экстренное заседание по причине появления более агрессивного штамма COVID-19. Мутацию, получившую название «омикрон», признали вызывающей беспокойство. В ВОЗ сочли, что вероятность его распространения по миру очень высока. Впрочем, еще не выявлено ни одного смертельного случая, подчеркнули в организации.

Многие европейские страны, в которых выявлено более 40 случаев инфицирования омикрон-штаммом, приняли решение закрыть авиасообщение с ЮАР, где и была обнаружена новая разновидность коронавируса.