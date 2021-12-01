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Вирусолог рассказала об отсутствии «классических» симптомов COVID-19 у носителей омикрон-штамма

Ян Брацкий
20:40 01.12.2021
Сейчас инфицированные омикрон-штаммом продолжают чувствовать запахи и вкусы, а также не жалуются на кашель и насморк.
Вирусолог рассказала об отсутствии «классических» симптомов COVID-19 у носителей омикрон-штамма
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости
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Симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса значительно отличаются от «классических» признаков инфицирования COVID-19. Об этом предупредила доктор биологических наук Анча Баранова.

С ее слов, больной чувствует сильную и беспричинную усталость и не может самостоятельно справиться с общим упадком сил. Длительный отдых также не приносит облечения, отметила она. Помимо этого, у пациента не пропадают обоняние и вкус, заявила Баранова. Ранее по этим двум признакам вирусологи безошибочно диагностировали ковид. Теперь же инфицированный не жалуется на отсутствие запахов, насморк и кашель.

«Симптомы у "омикрона" заметные, но не ужасные. Это чудовищная усталость, а вовсе не кашель и сопли. Нюх, похоже, не пропадает <…> Шансы на то, что "дельта" не пустит "омикрон" на свою территорию - немалые. Есть и шанс, что "омикрон" сам сдуется, пока до нас доберется», - написала Баранова в своем Telegram-аккаунте.

Ранее доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИЦ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что благодаря распространению нового штамма коронавируса COVID-19 может перейти в разряд обычных простудных инфекций.

По словам Альштейна, к настоящему моменту, по сведениям Всемирной организации здравоохранения, нет данных ни об одном пациенте, умершем из-за омикрон-штамма. Также в пользу снижения опасности вируса говорит комбинация его мутаций.

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