Новый вариант дельта-штамма COVID-19 обнаружили в Норвегии

Сотрудники Института национального здравоохранения Норвегии зафиксировали в стране новый вариант дельта-штамма коронавируса. Предполагается, что он не является более опасным, чем другие виды COVID-19.

«В Норвегии зафиксирован новый вариант дельта-штамма. Специалисты считают, что он не более опасен, чем остальные, а также полагают, что вакцина надежно защищает против него», - говорится в сообщении, опубликованном телекомпанией NRK.

По данным канала, новый вариант ученые обнаружили еще в июне, а потом фиксировали его в разных частях королевства. Сейчас он получил собственную маркировку AY. 63, а также пометку, что впервые был выявлен в Норвегии.

Представитель института Каролина Брагстад подчеркнула, что в настоящий момент причин для беспокойства по поводу нового варианта дельта-штамма COVID-19 нет.

Ранее американские ученые обнаружили новый фактор риска развития тяжелого течения коронавируса и смерти. Речь идет о нарушении дыхания во время сна.