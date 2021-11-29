Эксперт Роспотребнадзора назвал особенности нового омикрон-штамма COVID-19

Глава научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал в интервью «Звезде» об особенностях нового штамма коронавируса «омикрон».

Ранее в ЮАР была впервые зафиксирована мутация вируса. По последним данным, эксперты выявили уже около 100 инфицированных. Кроме того, заболевшие есть в странах Европы, в также Израиле и Гонконге. При этом в России на сегодняшний день этой мутации не выявлено.

В связи с этим более 30 стран мира прекратили авиасообщение с некоторыми государствами Южной Африки.

«Это один из множества вариантов вируса. Изначально его название было B.1.1.529. Но после того, как было установлено, что у него есть некие уникальные свойства, и, возможно, они делают его более заразным, ВОЗ назвала его «омикрон» - это буква греческого алфавита. Есть подозрения, что штамм может обходить антитела», - отметил Хафизов.

По словам эксперта, отличительной чертой этого штамма является высокое количество мутаций в его геноме.

«Мы никогда ранее не видели такой вариант вируса с таким большим количеством изменений. Этим штаммом стали активно интересоваться, сейчас внимательно отслеживают распространение этого варианта. На данный момент его в России пока не выявили. Я не исключаю, что эта ситуация может измениться в любой момент», - рассказал Хафизов.

Он также отметил, что в случае штамма «омикрон» российские вакцины также будут эффективны. При этом Хафизов посоветовал дождаться результатов исследований.

«Это все тот же самый вирус. Но мы пока ни разу не видели ситуаций, когда вакцины стали бы не эффективны. Скорее всего, в данном случае вакцины будут эффективны», - подчеркнул эксперт.

По словам Хафизова, из ЮАР приходили сведения, что заболевшими являются люди молодого или среднего возраста. Эксперт отметил, что это, скорее всего, связано с тем, что они более мобильны и больше взаимодействуют друг с другом, вероятность заболеть вирусом возрастает.

«Не думаю, что этим вирусом будет болеть только какая-то одна категория людей. Пока летальных исходов нет, более того, пока не было тяжелых больных», - также рассказал Хафизов.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что пока не располагает достаточным количеством доказательств того, что новый штамм коронавируса «омикрон» является более заразным, чем другие варианты.

Кроме этого, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что для того, чтобы изучить «омикрон» мутацию коронавируса ученым может потребоваться две-три недели. Кроме того, фон дер Ляйен призвала производителей вакцин, распространяемых по Евросоюзу, немедленно начать адаптировать препараты к новой мутации.