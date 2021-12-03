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Генсек ООН высказался о закрытии границ из-за штамма «омикрон»

Майя Мусиенко
23:41 03.12.2021
Он призвал правительства всех стран рассмотреть возможность многократного тестирования для всех, кто совершает поездки.
Генсек ООН высказался о закрытии границ из-за штамма «омикрон»
© Фото: Cover Images, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал запреты на выезд жителям некоторых стран и регионов в связи с появлением штамма коронавируса «омикрон» карательными и неэффективными.

«С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными», – написал он в Twitter.

Генсек также призвал все правительства мира не принимать подобных мер, а рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников и других более эффективных выходов из ситуации.

Ранее сообщалось, что ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» или «бета».

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