Генсек ООН высказался о закрытии границ из-за штамма «омикрон»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал запреты на выезд жителям некоторых стран и регионов в связи с появлением штамма коронавируса «омикрон» карательными и неэффективными.

«С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными», – написал он в Twitter.

Генсек также призвал все правительства мира не принимать подобных мер, а рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников и других более эффективных выходов из ситуации.

Ранее сообщалось, что ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» или «бета».