Генсек ООН высказался о закрытии границ из-за штамма «омикрон»
Он призвал правительства всех стран рассмотреть возможность многократного тестирования для всех, кто совершает поездки.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш назвал запреты на выезд жителям некоторых стран и регионов в связи с появлением штамма коронавируса «омикрон» карательными и неэффективными.
«С вирусом, который действительно не знает границ, ограничения на поездки, изолирующие какую-либо одну страну или регион, являются несправедливыми, карательными и неэффективными», – написал он в Twitter.
Генсек также призвал все правительства мира не принимать подобных мер, а рассмотреть возможность многократного тестирования для путешественников и других более эффективных выходов из ситуации.
Ранее сообщалось, что ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заболеть COVID-19 при новом штамме «омикрон» намного выше, чем при штаммах «дельта» или «бета».