В России создадут тест-систему для выявления штамма коронавируса «омикрон»

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что ФМБА готово в кратчайшие сроки сделать тест-систему для выявления нового штамма коронавируса «омикрон».

«Сейчас мы очень быстро сделаем набор на этот «омикрон», потому что проектирование занимает 3-4 дня, пять дней на создание самой тест-системы», - рассказала Скворцова в эфире «Россия 24».

По ее словам, штамм фактически «суммировал» те мутации, которые были у вируса до этого.

Напомним, новый штамм коронавируса впервые был выявлен в ЮАР, там уже около 100 инфицированных. Заболевшие есть в странах Европы. В России мутация на сегодняшний день не выявлена.

Ранее сообщалось, что Центр имени Гамалеи приступил к разработке новой версии вакцины «Спутник», адаптированной к омикрон-штамму коронавируса.

При необходимости массовое производство данной модификации запустят через 45 дней, на международный рынок модифицированный вариант могут вывести к 20 февраля, уточняет РИА Новости со ссылкой на Российский фонд прямых инвестиций.