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Ученые нашли в штамме коронавируса «омикрон» фрагмент генома человека

Виктория Ивашечкина
22:22 04.12.2021
Специалисты предположили, что заболевание будет протекать в легкой или бессимптомной форме.
Ученые нашли в штамме коронавируса «омикрон» фрагмент генома человека
© Фото: Pavlo Gonchar, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Новый штамм коронвируса «омикрон» мог приобрести одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала, который вызывает простуду вируса.

Специалисты компании Nference выяснили, что такая генетическая последовательность не была выявлена в более ранних мутациях коронавируса. При том она есть в геноме человека и других вирусах, в том числе респираторных.

«Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы», - рассказал руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан, передает РИА Новости.

По словам специалистов, таким изменениям вирус смог облегчить себе задачу по переходу из одного организма в другой. Ученые предположили, что само заболевание будет протекать в легкой или бессимптомной форме.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса значительно отличаются от «классических» признаков инфицирования COVID-19.

По ее словам, больной чувствует сильную и беспричинную усталость и не может самостоятельно справиться с общим упадком сил. Длительный отдых также не приносит облечения.

Помимо этого, у пациента не пропадают обоняние и вкус, заявила Баранова. Теперь же инфицированный не жалуется на отсутствие запахов, насморк и кашель, подчеркнула врач.

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