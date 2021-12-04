Ученые нашли в штамме коронавируса «омикрон» фрагмент генома человека

Новый штамм коронвируса «омикрон» мог приобрести одну из своих мутаций, взяв фрагмент генетического материала, который вызывает простуду вируса.

Специалисты компании Nference выяснили, что такая генетическая последовательность не была выявлена в более ранних мутациях коронавируса. При том она есть в геноме человека и других вирусах, в том числе респираторных.

«Включив в себя этот фрагмент, «омикрон» стал более человечным, что позволит ему избежать атак со стороны иммунной системы», - рассказал руководитель исследовательской группы Венки Сундарараджан, передает РИА Новости.

По словам специалистов, таким изменениям вирус смог облегчить себе задачу по переходу из одного организма в другой. Ученые предположили, что само заболевание будет протекать в легкой или бессимптомной форме.

Ранее доктор биологических наук Анча Баранова рассказала, что симптомы заражения омикрон-штаммом коронавируса значительно отличаются от «классических» признаков инфицирования COVID-19.

По ее словам, больной чувствует сильную и беспричинную усталость и не может самостоятельно справиться с общим упадком сил. Длительный отдых также не приносит облечения.

Помимо этого, у пациента не пропадают обоняние и вкус, заявила Баранова. Теперь же инфицированный не жалуется на отсутствие запахов, насморк и кашель, подчеркнула врач.