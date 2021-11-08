Хулиганство или покушение на убийство: что известно о драке в Новой Москве

Никаких комментариев, от былой уверенности не осталось и следа. Молодой человек в очках в зале суда - один из четырех фигурантов дела об избиении мужчины с ребенком в Новой Москве. Именно он, по версии следствия, находясь в непосредственной близости от потерпевших, достал нож. В том числе из-за холодного оружия статью переквалифицировали с хулиганства на более тяжкую - покушение на убийство.

Все произошло в Ватутинках, вечером 4 ноября. По словам пострадавшего, он гулял вместе с сыном и другом. Конфликт с компанией молодых людей начался со словесной перепалки. Ситуация обострилась после пощечины его сыну. Несмотря на это, первая стычка закончилась быстро. Но спустя полчаса друзья вновь встретили ту же компанию, и драка началась внезапно.

«Может и не сильно, но ребенок заплакал, я это услышал. Среагировал как отец. Встретились на пешеходном переходе - они узнали нас, мы узнали их, и, грубо говоря, без слов они всей толпой начали на нас бежать, товарищ побежал в магазин за помощью, я побежал вдоль проспекта», - рассказал пострадавший.

Нападавших не смутило ни их численное превосходство, ни маленький ребенок. Мужчину били прямо на глазах мальчика.

«Дрался с одним. А получилось так, что уже толпа напала. Кое-как я вставал, но мне не давали. Через какое-то время товарищ привел помощь, и нас разняли», - добавил мужчина.

Однако адвокаты подозреваемых считают, что их клиенты невиновны. И говорят, что подзащитные были вынуждены обороняться, заявил адвокат одного из обвиняемых Роман Масютенко.

«Все утверждают, что никакого покушения на убийство не было. Никакой цели, никакого сговора по этому поводу не было, имел место просто бытовой конфликт. Они вину свою не признают и считают себя такими же потерпевшими, потому что им также наносились удары», - сказал Масютенко.

Несмотря на это, арестованные молодые люди признают вину в хулиганстве, но не в покушении на убийство. А также заявляют, что ножа у них не было.

Следователям еще предстоит разобраться во всех обстоятельствах этого дела. Сейчас с уверенностью можно сказать лишь одно - ближайшие два месяца обвиняемые в нападении проведут за решеткой. В воскресенье, 7 ноября, Щербинский суд заключил под стражу всех четверых обвиняемых до пятого января следующего года.