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«Суд поступил строго»: адвокат одного из арестованных по делу о драке в Новой Москве

Кира Тило
22:15 07.11.2021
Адвокат также заявил, что его подзащитный «не отвечает за свои действия в полной мере, потому что он несовершеннолетний».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Адвокат одного из арестованных по делу о драке в Новой Москве Владимир Васильев заявил «Звезде», что суд поступил строго в отношении его подзащитного. Он также отметил, что молодой человек не стал бы скрываться, если бы его отправили под домашний арест.

«В отношении него я считаю, что суд поступил строго. Можно было ему избрать домашний арест или подписку о невыезде, потому что он скрываться не намерен: являлся бы в суд или к следователю по первому требованию», - уточнил он.

Также, по словам адвоката, он будет обжаловать решение суда и просить изменения меры пресечения на домашний арест, а не заключение под стражу.

«Присутствовал родственник. Мы просили домашний арест в отношении несовершеннолетнего обвиняемого, но суд не удовлетворил. Мы будем обжаловать в Московский городской суд, я думаю, что будем там просить и добиваться изменения меры пресечения на домашний арест», - сказал Васильев.

По мнению адвоката, одинаковое для всех наказание - несправедливо, потому что «несовершеннолетний не отвечает за свои действия в полной мере».

«Их (остальных фигурантов дела - прим. ред.) обвиняют, что они на кого-то напали и присутствовал несовершеннолетний (ребенок пострадавшего - прим. ред.), а он сам (подзащитный адвоката - прим. ред.) несовершеннолетний. Поэтому справедливость должна быть. Если он несовершеннолетний, то он полностью не отвечает за свои действия, в полной мере. Поэтому я и считаю, что мера пресечения должна быть более мягкая», - подчеркнул адвокат.

Щербинский районный суд Москвы 7 ноября заключил под стражу четырех молодых людей, возраст которых от 17 лет до 21 года. Известно, что все они отправлены под стражу до 5 января следующего года.

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