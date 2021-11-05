Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке в Новой Москве на покушение на убийство

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести переквалификацию действий людей, напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве. Речь идет о более тяжкой статье «Покушение на убийство».

Ход расследования дела о нападении поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Руководитель комитета также поручил докладывать ему о расследовании нападения.

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью – покушение на убийство», - говорится в заявлении СК РФ.

Резонансный инцидент случился вечером пятого ноября в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Четверо мужчин, личность которых уже установлена, напали на человека с ребенком. Те пытались спастись бегством, однако агрессоры начали преследование.

Как рассказал отец ребенка, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по лицу. Он также заявил, что заметил у одного из агрессоров предмет, похожий на нож. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») – однако сейчас дело могут переквалифицировать по более тяжкой статье.