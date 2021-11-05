Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке в Новой Москве на покушение на убийство

Иван Линдеманн
22:33 05.11.2021
Ход расследования дела о нападении поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Руководитель комитета также поручил докладывать ему о расследовании нападения.
Бастрыкин поручил переквалифицировать дело о драке в Новой Москве на покушение на убийство
© Фото: badnews6, ВКонтакте
Читайте нас на:

Руководитель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил провести переквалификацию действий людей, напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве. Речь идет о более тяжкой статье «Покушение на убийство».

Ход расследования дела о нападении поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ. Руководитель комитета также поручил докладывать ему о расследовании нападения.

«В связи с тем, что в ряде СМИ, со слов потерпевшего, стала распространяться информация о том, что у нападавших был колюще-режущий предмет, председатель Следственного комитета дал указание руководителю ГСУ СК России по городу Москве Стрижову А.А. переквалифицировать действия напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве на более тяжкую статью – покушение на убийство», - говорится в заявлении СК РФ.

Резонансный инцидент случился вечером пятого ноября в микрорайоне Новые Ватутинки в Новой Москве. Четверо мужчин, личность которых уже установлена, напали на человека с ребенком. Те пытались спастись бегством, однако агрессоры начали преследование.

Как рассказал отец ребенка, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по лицу. Он также заявил, что заметил у одного из агрессоров предмет, похожий на нож. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») – однако сейчас дело могут переквалифицировать по более тяжкой статье.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.