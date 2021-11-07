Арестован четвертый обвиняемый по делу о драке в Новой Москве

Щербинский районный суд Москвы заключил под стражу 18-летнего участника драки в Новых Ватутинках. Также, как и остальные, он отправлен под стражу до 5 января 2022 года.

«Заключен под стражу четвертый фигурант уголовного дела о покушении на убийство в Новой Москве. С учетом позиции прокуратуры суд избрал 18-летнему обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказано в Telegram-канале Прокуратуры Москвы.

Суд заключил под стражу всех обвиняемых в нападении на мужчину с ребенком. Ранее были отправлены под стражу еще три фигуранта дела. Одному из них 17 лет, второму 19 лет, третьему - 21 год.