Толпой на отца с ребенком: что известно о резонансном нападении в Новой Москве

Полиция задержала четвертого - последнего - подозреваемого в нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве. Сейчас его допрашивают. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать дело с хулиганства на более тяжкую статью - «Покушение на убийство». Также выяснилось, что незадолго до этой драки нападавшие пытались развязать конфликт с другими местными жителями.

Четверо на одного. Но он защищает не себя, а сына. Маленький ребенок - случайный свидетель нападения. В драке задевают и его - по лицу. Жесткое нападение разворачивается вечером на юго-западе столицы на глазах у десятков прохожих.

То, что было до конфликта, попало на одну из камер уличного наблюдения: компания из четверых человек проходит мимо двух местных жителей, резко разворачивается и начинает их преследовать. Затем мужчина с ребенком оказывается в окружении.

«Кое-как спас себя и ребенка - у меня сидел на шее. Максимально быстро с шеи снял и встал перед ним. Без разговоров начали бить меня», - рассказывает пострадавший Александр Жиловников.

Все четверо подозреваемых задержаны и допрошены. Им около 20 лет, приехали в Москву на заработки из Оренбурга. Почему набросились на местных - сами объяснить не могут. Позже выяснится: нападавшие еще до драки пытались развязать конфликт.

«Зацепили сначала товарища, на ровном месте. Я ребенка взял в охапку, пошел домой. Но после этого они невзначай встретились, не доходя до магазина. Там основная драка началась», - поясняет Жиловников.

На задержанных уже завели дело. Сначала по статье «Хулиганство». Позже глава Следственного комитета России поручил рассмотреть историю с дракой по более тяжкой статье - «Покушение на убийство». Тем временем, пострадавший мужчина уже перевез семью в безопасное место. А с ребенком предстоит работать психологам.