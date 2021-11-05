Опубликовано видео нападения толпы на мужчину с ребенком в Новой Москве

В Новых Ватутинках агрессивная толпа напала на мужчину с маленьким ребенком. Кадры инцидента были опубликованы в социальных сетях.

На записи видно, что мужчина пытается, в первую очередь, защитить малыша и взывает к здравому смыслу агрессоров, однако это никак не останавливает дебоширов и они продолжают нападать толпой.

Отметим, что в МВД пока располагают только предварительной информацией относительно случившегося.

«Сотрудниками столичной полиции в ходе мониторинга интернет-ресурсов была выявлена видеозапись конфликта между гражданами, предположительно, на территории ТиНАО. По предварительным данным, пострадавших нет. По данному факту проводится проверка», - рассказали «Звезде» в полиции.

В ведомстве добавили, что по результатам проведенной проверки будет принято решение в соответствии за законом РФ.