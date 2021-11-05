СК опубликовал видео допроса одного из нападавших на отца с ребенком в Новой Москве

Следственный комитет РФ опубликовал кадры допроса одного из нападавших на отца с ребенком в Новой Москве.

В ходе допроса мужчина сообщил, что не осознает причин своего задержания и до этого никаких преступлений не совершал. Говоря об инциденте в Новых Ватутинках, он подчеркнул, что на него напали, при этом он не смогу указать, кто именно это сделал.

Напомним, вечером в четверг, 4 ноября, в Новой Москве четверо человек напали на двух мужчин, у одного из которых на руках был четырехлетний ребенок.

Как рассказал отец ребенка, один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по лицу. Он также рассказал, что заметил у одного из мужчин предмет, похожий на нож. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). При этом дело могут переквалифицировать по более тяжкой статье.