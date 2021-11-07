Адвокат рассказал об агрессивном поведении потерпевших по делу о драке в Новой Москве

Адвокат одного из напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве заявил, что потерпевший и его товарищ вели себя агрессивно во время очной ставки. По словам Романа Масютенко, в деле «очень много противоречий, много различных тонких моментов».

«При проведении очных ставок потерпевшие вели себя очень агрессивно, и их приходилось даже успокаивать сотрудникам правоохранительных органов, чтобы они не вступили опять в очередной конфликт уже непосредственно в кабинете следователя. Резкий, негативны настрой... Это показывает то, что потерпевшая сторона не такая простая, скажем так. Все в этом деле не так однозначно, как кажется многим, очень много противоречий, много различных тонких моментов», - сказал Масютенко журналистам.

Защитник добавил, что нападавшие отрицают свою вину в покушении на убийство, но признают в себя виновными в хулиганстве.

Щербинский суд Москвы избрал 19-летнему Фарамазу Гасанову и 17-летнему Эльхану Гасанову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Нападение произошло в районе Нововатутинского проспекта вечером в четверг, 4 ноября. Произошедшее сняли камеры видеонаблюдения, а также очевидцы. На кадрах видно, как четверо нападают на мужчину с маленьким ребенком.

По словам пострадавшего Александра Жиловникова, он и его товарищ повздорили с молодыми людьми дважды, первый конфликт не попал на видео. Жиловников рассказал, что во время потасовки один из оппонентов начал угрожать ему, его другу и четырехлетнему сыну ножом.