«Человек вывернутый наизнанку»: почему действия Зеленского медленно разрушают Украину

Флаги украинских радикальных националистических организаций, зажженные фаеры и соответствующие лозунги. В самом центре Киева марш националистов в день основания запрещенной в России организации УПА*. Правда сейчас этот праздник на Украине переименовали в «День Защитника и защитниц». Активисты обвиняют президента Зеленского в предательстве и в центре города сжигают его чучело. Радикалы требуют от Зеленского немедленно выдвинуть войска против Донецка и Луганска.

«Есть четкое ощущение, что с сегодняшней властью до победы мы не дойдем. Есть четкое ощущение, что с нынешней властью мы придем к позору и к антиукраинским решениям», - заявил один из радикалов.

В достаточно жесткой форме профессиональные и этические качества действующей украинской власти, на минувшей неделе, в своей статье в «Коммерсанте», описал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Президента Зеленского он называет «Человеком вывернутым наизнанку». Действующая украинская власть, констатирует Медведев, привела страну к полному внешнему управлению со стороны США.

«США ничего не нужно от Украины, кроме противостояния с Россией, тотального сдерживания нашей страны и создания того, что было метко названо "Анти-Россией". А значит, такое союзничество крайне непрочно и в какой-то момент разлетится в прах. Надежды на членство в НАТО и Евросоюзе также эфемерны по вполне очевидным причинам. Сама Украина не имеет никакой ценности на линии прямого противостояния западных сил (в том числе потенциально военного) с нашей страной. Дураков сражаться за Украину нет. А нам с вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном»», - написал в статье Медведев.

Трудно сказать, совпало или нет, но в тот же день когда выходит в свет статья Медведева, в Москву прилетает тот самый сюзерен, главный смотрящий за Украиной Виктория Нуланд. Та самая, что раздавала на Майдане печеньки.

«Я рада быть снова в России, занимаясь нашими двусторонними отношениями», - сказала Нуланд журналистам.

Заместитель госсекретаря США прилетела в Москву, чтобы понять и попробовать спрогнозировать, чего ожидать от России по ключевым вопросам двусторонних разногласий. И в первую очередь, по украинскому вопросу. Наверняка, содержание и общий посыл статьи Дмитрия Медведева до госпожи Нуланд довели в первую очередь. И вне всяких сомнений, она уже хорошо представляла в каком ключе пойдет разговор еще по дороге на встречу. В плане переговоров фигура Зеленского для России стала бессмысленной и не интересной, для США - это раздражитель и слишком тяжелый балласт для нормализации отношений с Москвой.

«Украинские власти полностью вышли из-под контроля США, творят, что хотят. Американцам это приходится расхлебывать. Американцы, которые ищут давно возможность сохранить лицо и избавиться от этого украинского груза, сейчас почувствовали оперативную необходимость избавиться от Украины», - сказал политолог Ростислав Ищенко.

У самого Зеленского сейчас сложные времена. Рейтинг президента стремительно падает, а социальное напряжение от проводимых реформ с каждым днем растет. Экономика фактически разрушена, газовая война проиграна. Радикалы и националисты недовольны его нерешимостью в отношении Донбасса.

В день приезда в Москву Нуланд Зеленский проводит видеоконференцию с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Официально - по урегулированию на Донбассе. На самом же деле, украинский президент буквально просит европейских лидеров уговорить Путина участвовать в очередном Нормандском саммите. По задумке Зеленского, это должен быть яркий и мощный политический ход.

«Украине гораздо приятнее разрушить минский формат, попытаться не вести разговоры со второй стороной конфликта, а пытаться ее обсуждать где-то за ее пределами. Второе, то, что связано с попытками организовать любой формат встречи с Путиным. Конечно же для Зеленского крайне важно, вообще, он актер, он комик, он привык находиться на сцене, ему нужны визуальные эффекты, то есть Зеленскому нужна фотография с Путиным. Ему нужен факт того, что он разговаривал с Путиным на какую-то тему, договоренности не интересуют», - считает представитель ЛНР в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию в Донбассе Родион Мирошник.

Уже после разговора с Зеленским, Меркель и Макрон говорили по телефону с Путиным. Из компетентных источников известно, что они пытались уговорить российского президента на высший уровень. Но, похоже, веских доводов для участия Путина в очередной Нормандской встрече не нашлось. Киев не выполняет Минские соглашения. Не выполняются договоренности, которые были достигнуты на предыдущей встрече лидеров четырех стран в 2019 году в Париже. Ситуация выглядит так: Зеленскому нужен громкий информационный шум, а не реальные действия по достижению мира на Донбассе.

«Нашим президентом было подчеркнуто, что, прежде чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения решений предыдущего, который состоялся в декабре 2019 года в Париже. Меня немного удивило, что наши западные коллеги с такой напористостью продвигают возобновление "нормандского формата", не обеспечивая со своей стороны выполнение предыдущих решений», - заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

Саммит Украина-ЕС, который прошел во вторник, ситуацию не изменил, а скорее усугубил. На мероприятие в Киев приехали большие европейские чиновники: президент Евросовета Шарль Мишель, глава еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава евродипломатии Жозеф Боррель. Но столь представительная делегация не спасла саммит, который многие политологи уже успели назвать одним из самых пустых. Взаимное разочарование. Выделенные Брюсселем 15 миллиардов евро на «поддержание демократии» практически разворованы. По этой самой причине вступление Украины в Евросоюз тает как мираж в пустыне. А это главное разочарование Киева.

«Вы знаете, мы для Евросоюза - как чемодан без ручки. Нести тяжело и отказаться жалко. Много было сил, энергии, денег было влито, а результата, практически, какого они хотели, нет. Но действительно есть фактор того, что можно таким образом давить на Российскую Федерацию.», - заявил политолог Кирилл Молчанов.

Но, к счастью и для тех и для других есть Россия, которая остается единственным, пока еще работающим «Укро-ЕСовским скрепом».

«Одной из ключевых тем саммита была координация шагов Украины и ЕС для достижения мира на востоке нашей страны. Вместе с ЕС мы едины в том, что ответственность за отсутствие прогресса в мирном урегулировании на Донбассе полной мерой лежит на РФ, которая, несомненно, является стороной конфликта, что будет сегодня зафиксировано в совместном заявлении», - заявил Зеленский.

Внутри Украины происходят события, которые прямо противоположны тому, что Зеленский и западные лидеры декларируют с высокой трибуны. В украинских политических кругах все чаще говорят о попытке силового решения вопроса с ЛДНР. Вернуть Донбасс и Крым, используя современное оружие и проработанную стратегию, призывает экс-глава МВД Украины Арсен Аваков.

«Безопасность - это точно не простые решения, не отказ от оккупированных территорий. Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса», - написал Аваков.

В минувшее воскресенье в аэропорт Киева из США было доставлено около 90 тонн вооружения, беспилотники, средства радиолокационного наблюдения, боеприпасы.

«Позавчера у нас сел американский борт, который привез пять мобильных госпиталей и очень много высокоточного наступательного оружия. Какое оружие, не говорят, но маркеры были видны. Это новейшие боеприпасы для автоматических гранатометов, которые пробивают насквозь БТР и БМП, и что-то похожее на ракеты для "Джавелинов"», - заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

13 октября украинская диверсионная группа, в зоне разведения сил у поселка Золотое, похитила офицера, представителя ЛНР, который, по согласованию с Киевом, контролировал там расчистку дороги.

«По сути дела это такой наглый, циничный шаг украинской стороны, которая переступает через свои обязательства, через свои традиции и некие положения того же международного права. По сути дела украли парламентера, украли человека, который пользуется иммунитетом, который находится под гарантиями безопасности той же украинской стороны», - сообщил Мирошник.

Ситуация с похищением представителя ЛНР еще раз доказывает, что любые договоренности с украинскими властями не представляют ни какой ценности. Зеленский открыто показывает, что силовая развязка на Донбассе, это лишь дело времени. А там, уже и война с Россией не за горами. Иначе чем, еще объяснить наличие аж сразу девяти вариантов войны с большим соседом

«Государственное оборонное планирование исходит из девяти возможных сценариев нападения России на Украину - от пограничных инцидентов до полномасштабного вторжения. Относительно всех (сценариев - прим.ред.) осуществлено планирование еще в апреле 2020 года. Рассчитаны силы и средства, и мы знаем, что делать», - Алексей Арестович советник главы Офиса президента Украины.

Возникает вопрос, почему именно девять сценариев. Можно лишь предположить, что у авторов этого плана по девять жизней, как у кошки. Одновременно с этим Зеленский методично зачищает своих политических оппонентов. После того, как в отставку был отправлен спикер рады Дмитрий Разумков, очередь дошла и до лидера партии «Оппозиционная платформа – за жизнь». Виктору Медведчуку предъявили обвинение в государственной измене и содействии деятельности террористических организаций. Все правление Зеленского, считает опальный политик, большой спектакль, к реальности не имеющий никакого отношения.

«Это уже сценарий реальной жизни, где все граждане Украины выполняют роль статистов, массовки. Сделали действие, посмотрели, а как это повлияет на общественное мнение, каким образом оно может измениться в их пользу. Ведь их интересует сегодня только политические дивиденды и замыливание глаз от тех проблем, причем очень серьезных, кризисных, страшных проблем для страны», - заявил Медведчук.

На этом политическом фоне Владимир Зеленский едет в Донбасс, на передовую. Президенту Незалежной нужен очередной пиар ход и яркое фото. И раз уже не получилось с Путиным, за столом переговоров, то может получиться очередное, брутальное, в защитном шлеме и бронежилете.

*«Украинская повстанческая армия» (УПА) - организация запрещена в РФ.