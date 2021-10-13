Медведчук посчитал, что Киев препятствует отношениям с РФ в угоду «западным хозяевам»

Украинские власти пытаются препятствовать восстановлению отношений с Россией, стараясь «угодить западным хозяевам», которые свободно продолжают осуществлять внешнее управление государством. Такое мнение выразил председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.

Он заявил, что невозможно сделать каких-либо иных выводов в рамках текущей ситуации в стране, кроме того, что украинская власть противится налаживанию связей с РФ. При этом улучшение отношений с РФ, как отметил политик, является крайне выгодным для Украины.

«Это преступная ошибка власти, которая зная и понимая выгоду... делает все наоборот», - указал оппозиционер.

Он также отметил, что за направленным в его сторону уголовным преследованием стоят власти и, в частности, глава государства Владимир Зеленский со своей командой. По завершении последнего заседания суда, рассматривавшего обвинения против него, Медведчук обозначил, что Украина, как он считает, идет «по пути узурпации власти и установления диктатуры».

«Это не принесет пользы нашим гражданам», - цитирует его РИА Новости.

Ранее киевский суд принял решение об отправке Виктора Медведчука под домашний арест до 7 декабря в связи с расследованием нового возбужденного против него дела. На этот раз политика обвинили в совершении действий, направленных на подрыв энергетической независимости страны.