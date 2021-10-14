Зеленский посетил передовые позиции ВСУ в Донбассе

Украинский лидер Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область посетил передовые позиции вооруженных сил страны в Донбассе. Визит был проведен в День защитников и защитниц Украины.

Президенту доложили об актуальной оперативно-тактической ситуации на территории. Глава государства побеседовал с военными, оценил условия жизни бойцов и ознакомился со спецификой применения ВСУ противодронового ружья. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

Ранее сообщалось, что во время своей рабочей поездки Зеленский намерен посетить Донецкую и Луганскую области. Также в планах президента Украины значится осмотр объектов «Большого строительства».