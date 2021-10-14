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Экс-глава МВД Украины призвал «вернуть» Крым и Донбасс силой

Алексей Курильченко
17:50 14.10.2021
Арсен Аваков призвал армию страны «отказаться от дипломатии» в вопросах отделившихся от Украины территорий.
Экс-глава МВД Украины призвал «вернуть» Крым и Донбасс силой
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что у ВСУ должен быть сценарий силового захвата территорий Крыма и Донбасса с применением современного оружия. При этом он призвал выработать стратегии «деокупации» территории Донецка и Луганска. По его словам, на уровне МВД такие стратегии прорабатывались в 2018 году.

«Странно слышать от некоторых армейских генералов, что Генштаб не рассматривает военный сценарий возвращения оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Тезис о "возвращении исключительно дипломатическим путем", господа генералы, следует оставить дипломатам. Армия должна делать свою работу. В частности, иметь наработанный сценарий освобождения захваченных агрессором территорий с использованием всех современных форм вооружения и стратегий», - написал Аваков в Facebook.

Аваков был отстранен от должности главы МВД Украины летом этого года. Известно, что покинуть пост ему предложил президент Владимир Зеленский. Когда стало известно об отставке, в Киеве была организована акция, в ходе которой радикалы призывали заключить Авакова в тюрьму.

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