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Зеленский заявил, что обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе

Елизавета Потейчук
20:45 11.10.2021
Украинский лидер обсудил с главой Франции и канцлером ФРГ подготовку к саммиту «нормандской четверки» и достижение мира в Донбассе.
Зеленский заявил, что обсудил с Меркель и Макроном ситуацию в Донбассе
© Фото: Stefanie Loos dpa Globallookpress
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В ходе него лидеры стран обсудили запуск переговоров по урегулированию обстановки в Донбассе, а также подготовку к предстоящему саммиту «нормандской четверки».

«Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном по активизации переговоров для окончания войны в Донбассе и подготовке саммита №4. Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира», - написал Зеленский в своем Twitter.

Канцлер Германии и президент Франции дали обещание, что страны будут оказывать всевозможную поддержку в мирной ликвидации конфликта в Донбассе. 

«Германский и французский лидеры поприветствовали весомые практические шаги украинской стороны, направленные на урегулирование конфликта. Они заверили, что их государства и в дальнейшем будут прилагать все необходимые усилия для мирного урегулирования на Донбассе», - говорится в сообщении на официальном сайте президента Украины.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина находится под прямым иностранным управлением. Он же подчеркнул, что страна находится в поиске своей идентичности, и ее власти «абсолютно несамостоятельные».

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