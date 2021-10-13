Захарова раскрыла подробности организации визита Нуланд в Москву

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскрыла подробности организации визита заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву. Об этом она рассказала в эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда». По словам Захаровой, инициатором визита Нуланд в Россию была американская сторона.

«Это не Россия приглашала Викторию Нуланд в Москву, это американская сторона запросила такой визит. Да, действительно, было принято решение информировать американскую сторону о том, что если они пойдут на разблокирование визы для российского представителя, который на протяжении уже длительного времени не может въехать в Соединенные Штаты, то, если они на это пойдут, на такую разблокировку, она сможет также получить российскую визу. Американцы это приняли к сведению, подумали какое-то время и мы на этом и сошлись, и так и было сделано. Она въехала в Россию, а российский дипломат получил возможность въезжать в США», - рассказала представитель российского МИД.

Также Мария Захарова ответила на вопрос, приехала ли Нуланд на разведку или у нее есть готовые предложения и она готова к диалогу. По словам представителя МИД РФ, никто не ожидал каких-то прорывов, при этом произошла «инвентаризация» проблемных вопросов, без решения которых «движение вперед» невозможно.

«Никто не ожидал того, что произойдет какое-то феерическое событие, что в общем-то и нет таких полномочий - решать все вопросы сразу. При этом, произошла такая, в общем-то, „инвентаризация“ проблемных вопросов, без решения которых „движение вперед“ в принципе невозможно. Эти проблемные вопросы создавались не нами. Если бы они создавались нами, нам бы и „инвентаризировать“ было нечего, мы бы понимали, что нам необходимо сделать. В данном случае - это ответственность Соединенных Штатов, это была их инициатива, это были те проблемные узлы, которые создавались на различных этапах именно американской стороной. Вот произошла эта „инвентаризация“. Были четко обозначены американской стороне подходы Москвы к тому, что без решения этих узловых вопросов какое-то „движение вперед“ в принципе невозможно. Потому что ситуация заблокирована. Это и ряд наших дипломатических вопросов, и другие двусторонние вопросы, тоже, как вы прекрасно знаете, требуют своего незамедлительного безотлагательного решения», - объяснила Захарова.

Виктория Нуланд с 11 по 13 октября была в Москве с рабочим визитом. Ранее она прокомментировала встречи с МИД РФ. Замгоссекретаря США считает их конструктивными и заявила, что она проводит работу над развитием двусторонних отношений между США и РФ.