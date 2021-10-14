Владимир Зеленский прибыл в Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс с рабочей поездкой. Глава государства посетит Донецк и Луганск и осмотрит позиции украинских военных.

«Президент Украины Владимир Зеленский начал рабочую поездку, в рамках которой посетит Донецкую и Луганскую области. Глава государства побывает на передовых позициях украинских военных в районе проведения Операции объединенных сил», - сообщает сайт президента Украины.

После визита Зеленский планирует посетить мероприятие по случаю Дня защитников и защитниц Украины в Мариуполе, а также осмотрит объекты «Большого строительства».

Ранее Зеленский сообщил, что он провел разговор с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры стран дали главе Украины обещание, что страны будут оказывать всевозможную поддержку в мирной ликвидации конфликта в Донбассе.