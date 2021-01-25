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Более 200 авиационных экипажей ЮВО приступили к соревнованиям АрМИ-2021 «Авиадартс»

Роман Захаров
04:00 25.01.2021
В мероприятии участвуют экипажи соединений и воинских частей армейской и оперативно-тактической авиации, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На аэродромах Южного военного округа (ЮВО) в рамках подготовки к Армейским международным играм-2021 начались отборочные состязания профессионального мастерства летных экипажей «Авиадартс».

В мероприятии участвуют экипажи соединений и воинских частей армейской и оперативно-тактической авиации, базирующихся в Ростовской и Волгоградской областях, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.

Военные летчики выполняют конкурсные задания на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-30СМ, истребителях-бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35, а также транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».

Во время состязаний экипажам нужно пройти заданный маршрут протяженностью около 200 километров, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему противовоздушной обороны.

При выполнении полетных заданий летчики произведут пуски неуправляемых ракет, сброс авиабомб и стрельбы из тридцатимиллиметровой авиационной пушки по наземным мишеням, имитирующим военную технику и живую силу неприятеля.

Всего в отборочных мероприятиях первого этапа конкурса участвуют свыше 200 авиационных экипажей ЮВО.

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