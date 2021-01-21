Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Сергей Шойгу поздравил военных инженеров с профессиональным праздником

Алексей Курильченко
00:30 21.01.2021
Министр обороны отметил неоценимый вклад инженерных войск в укрепление обороноспособности России.
Сергей Шойгу поздравил военных инженеров с профессиональным праздником
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. В этом году войска отмечают 320-летие со дня основания. Текст поздравления опубликован на сайте Министерства обороны РФ.

«Сегодня личный состав инженерных войск продолжает славные традиции предшественников, постоянно совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высокий профессионализм, решительность и отзывчивость в ходе гуманитарных миссий, во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - говорится в тексте поздравления.

Также Шойгу отметил вклад военных инженеров в победу в Великой Отечественной войне. По словам Министра обороны, военные инженеры неоднократно подтверждали свое мастерство, преданность воинскому долгу и присяге, в самых сложных условиях боевой обстановки с честью выполняли возложенные на них ответственные задачи на протяжении всей своей истории.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
01:28 В стране и мире
Британцев поразили кадры купания Путина в проруби на Крещение
00:50 В стране и мире
Видео
СК опубликовал кадры с места ликвидации банды в Чечне
00:04 В стране и мире
Видео
Преступная Сеть: как пользователи Интернета становятся жертвами кибермошенников
22:58 Эксклюзив
Видео
Мать отравившегося школьника в Красноармейске рассказала о самочувствии ребенка
14:50 Спорт
Видео
«Без истории не бывает настоящего и будущего»: Касатонов отметил значимость проекта «Легендарные матчи»
Популярное
Популярное
Физик предупредил об угрожающей Земле блуждающей черной дыре
В ВОЗ заявили о нахождении мира на грани катастрофической ошибки
Видео
Диетолог рассказал о влиянии кофе на продолжительность жизни
Видео
Красота и мужество: Бутман восхитился советским хоккеем в первом выпуске «Легендарных матчей»
Видео
Мелания Трамп обратилась к американцам с последней просьбой
Ученые назвали самый вредный для Земли кофе
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.