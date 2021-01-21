Сергей Шойгу поздравил военных инженеров с профессиональным праздником

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. В этом году войска отмечают 320-летие со дня основания. Текст поздравления опубликован на сайте Министерства обороны РФ.

«Сегодня личный состав инженерных войск продолжает славные традиции предшественников, постоянно совершенствует боевую выучку, успешно осваивает новые виды вооружения и военной техники, вносит весомый вклад в борьбу с международным терроризмом, проявляя высокий профессионализм, решительность и отзывчивость в ходе гуманитарных миссий, во время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - говорится в тексте поздравления.

Также Шойгу отметил вклад военных инженеров в победу в Великой Отечественной войне. По словам Министра обороны, военные инженеры неоднократно подтверждали свое мастерство, преданность воинскому долгу и присяге, в самых сложных условиях боевой обстановки с честью выполняли возложенные на них ответственные задачи на протяжении всей своей истории.