Небесный гром: в ЦВО стартовал отборочный этап конкурса АрМИ «Авиадартс»

В небе над Челябинской областью истребители-бомбардировщики Су-34 соревнуются в рамках отборочного этапа одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ «Авиадартс», который стартовал в ЦВО.

В испытаниях участвуют четыре лучших экипажа. После сложных маневров на малой высоте летчики должны выполнить атаку наземных целей с пикирования, а также прорвать ПВО условного противника.

В этих тренировках определяющим станет этап на полигоне в Курганской области, где экипажи отработают реальное бомбометание и пуски ракет.