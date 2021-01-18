Небесный гром: в ЦВО стартовал отборочный этап конкурса АрМИ «Авиадартс»
В испытаниях участвуют четыре лучших экипажа.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В небе над Челябинской областью истребители-бомбардировщики Су-34 соревнуются в рамках отборочного этапа одного из самых зрелищных конкурсов АрМИ «Авиадартс», который стартовал в ЦВО.
В испытаниях участвуют четыре лучших экипажа. После сложных маневров на малой высоте летчики должны выполнить атаку наземных целей с пикирования, а также прорвать ПВО условного противника.
В этих тренировках определяющим станет этап на полигоне в Курганской области, где экипажи отработают реальное бомбометание и пуски ракет.